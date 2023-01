Lo dice la scienza: chi fa sport dovrebbe mangiare le mandorle

Le mandorle, meglio se con la buccia, sono il cibo ideale per chi pratica sport. A dirlo, è un nuovo studio condotto da ricercatori del North Carolina Research Campus negli Stati Uniti e pubblicato in Frontiers in Nutrition. Lo studio controllato randomizzato ha dimostrato che l’integrazione dietetica giornaliera di quattro settimane con mandorle ha aumentato il livello di 12,13-DiHOME benefico dopo l’esercizio, favorendo il recupero del corpo e riducendo l’infiammazione e lo stress ossidativo dell’organismo.

Nello specifico, i volontari che hanno mangiato 57 grammi di mandorle al giorno per un mese avevano più acido grasso benefico 12,13-diidrossi-9Z-ottadecenoico (12,13-DiHOME) nel sangue subito dopo una sessione di esercizio intenso rispetto ai partecipanti di controllo. Questa molecola, una cosiddetta oxilipina (grasso ossidato) è sintetizzata dall’acido linoleico dal tessuto adiposo bruno e ha un effetto benefico sulla salute metabolica e sulla regolazione energetica. La sperimentazione clinica ha coinvolto 38 uomini e 26 donne di età compresa tra 30 e 65 anni, che non si sono impegnati in un regolare allenamento con i pesi. Circa la metà è stata randomizzata al gruppo della dieta a base di mandorle e l’altra metà al gruppo di controllo, che ha mangiato quotidianamente una barretta di cereali con un apporto calorico. I ricercatori hanno prelevato campioni di sangue e urina prima e dopo il periodo di quattro settimane di integrazione alimentare.

È importante sottolineare che, subito dopo l’esercizio, la concentrazione del benefico 12,13-DiHOME era del 69% più alta nel plasma sanguigno dei partecipanti al gruppo delle mandorle rispetto ai partecipanti al gruppo di controllo. 12,13-DiHOME è noto per aumentare il trasporto degli acidi grassi e il loro assorbimento da parte del muscolo scheletrico, con l’effetto complessivo di stimolare il recupero metabolico dopo l’esercizio. Lo schema inverso è stato trovato per un’altra oxilipina, l’acido 9,10-diidrossi-12-ottadecenoico (9,10-diHOME) leggermente tossico, che era del 40% più alto immediatamente dopo l’esercizio nel sangue del gruppo di controllo rispetto al gruppo delle mandorle. A differenza del 12,13-DiHOME, è stato dimostrato che il 9,10-diHOME ha effetti negativi sulla salute generale e sul recupero del corpo dall’esercizio. I polifenoli nella buccia di mandorla possono essere fondamentali. L’autore David C Nieman, professore e direttore dell’Appalachian State University Human Performance Laboratory presso il North Carolina Research Campus e il suo team ha concluso che il consumo quotidiano di mandorle porta a un cambiamento nel metabolismo, riducendo l’infiammazione e lo stress ossidativo dall’esercizio e consentendo al corpo di recuperare più velocemente.

“Concludiamo che le mandorle forniscono una miscela unica e complessa di nutrienti e polifenoli che può supportare il recupero metabolico da livelli di esercizio stressanti. Le mandorle hanno elevate quantità di proteine, tipi sani di grassi, vitamina E, minerali e fibre. E la buccia marrone delle mandorle contiene polifenoli che finiscono nell’intestino crasso e aiutano a controllare l’infiammazione e lo stress ossidativo”, ha detto Nieman.