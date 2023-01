NuScale Power e RoPower annunciano la firma del contratto relativo alla fase 1 delle attività di ingegneria e progettazione di base per la prima centrale elettrica SMR in Romania

NuScale Power, LLC (NuScale) e la rumena RoPower Nuclear S.A. (RoPower), di proprietà di S.N. Nuclearelectrica S.A. e di Nova Power & Gas S.A. con un numero paritario di quote, oggi hanno annunciato la sigla tra le parti di un contratto per le attività FEED (Front-End Engineering and Design) avvenuta il 28 dicembre 2022 e che rappresenta un significativo progresso verso l’implementazione di una centrale basata su mini-reattore modulare (SMR) NuScale VOYGR™ in Romania.

La fase 1 delle attività FEED assegnate a NuScale definirà il sito principale e gli input specifici per una centrale SMR VOYGR-6 che sarà realizzata presso l’impianto di generazione elettrica di Doicesti, in Romania. Il progetto durerà otto mesi e comprenderà la concessione di subappalti per l’effettuazione dell’analisi dell’impatto ambientale e l’indagine geotecnica del sottosuolo, la valutazione del sito e dei suoi requisiti specifici per la progettazione dell’impianto standard di NuScale e la proposta di preventivo dei costi specifico per il progetto.

Il progetto è stato annunciato per la prima volta dal presidente Biden nel giugno 2022, nel quadro della Partnership per le infrastrutture e per gli investimenti globali da lui voluta, e l’inizio di queste attività rappresenta un progresso fondamentale tra NuScale e Nuclearelectrica mirato alla realizzazione delle prime SMR in Europa, per contribuire a centrare gli obiettivi di sicurezza energetica e decarbonizzazione nella regione.

“L’inizio delle attività di ingegneria e pianificazione di base di fase 1 da parte di NuScale, in collaborazione con Nuclearelectrica/RoPower, aiuta la Romania a proseguire nel percorso per diventare il primo paese europeo a beneficiare della tecnologia basata sui mini-reattori modulari sicura, affidabile e a zero emissioni di carbonio”, ha dichiarato John Hopkins, presidente e Chief Executive Officer di NuScale. “Siamo entusiasti di dare il via a questa nuova fase della nostra collaborazione con Nuclearelectrica e RoPower, mentre ci concentriamo sui prossimi passi concreti per l’implementazione di una centrale SMR NuScale VOYGR-6 in Romania”.

“Siamo orgogliosi di portare avanti questo partenariato con NuScale e di avviare l’analisi approfondita e la pianificazione del progetto per il sito di Doicesti”, è stato il commento di Cosmin Ghita, CEO di Nuclearelectrica. “La firma del contratto per le attività FEED è il frutto di quasi quattro anni di collaborazione, ricerca e studio per garantire la scelta della tecnologia più sicura e performante, oltre che del sito appropriato. Dimostra anche che i partner condividono i medesimi valori e impegno per costruire un futuro più verde e sostenibile per le prossime generazioni”.

L’inizio di questa fase 1 delle attività fa seguito alla firma, avvenuta nel mese di giugno, di un protocollo d’intesa tra NuScale e Nuclearelectrica per l’inizio di studi di ingegneria, revisioni tecniche e attività di ottenimento di licenze e permessi per il progetto.