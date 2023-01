Walgreens Boots Alliance, registrata una crescita delle vendite a 3,2% a valuta costante

Sono stati resi noti i risultati di Walgreens Boots Alliance (nella foto, la Ceo Rosalind Brewer), leader globale nel settore della farmacia, assistenza sanitaria integrata e del retail, e ogni giorno offre i propri servizi a milioni di pazienti e clienti, con oltre 170 anni di esperienza nella cura delle comunità. I risultati sono in linea per raggiungere la guidance dell’utile per azione rettificato per l’intero anno.

Principali evidenze del primo trimestre

• La perdita per azione nel primo trimestre è stata di $4.31 comparata all’utile per azione di $4.13 del medesimo trimestre dell’anno precedente; che rifletteva un onere di $6.5 miliardi al lordo delle imposte riconosciuto in relazione alla risoluzione delle controversie sugli oppioidi e altre questioni legate al tema;

• L’utile per azione rettificato (EPS*) è diminuito del 30.8% a $1.16, in calo del 29.9% a valuta costante, contro una forte crescita del 53.1% del medesimo trimestre dell’anno precedente, che rifletteva l’alto aumento dei volumi dei vaccini COVID-19;

• Le vendite del primo trimestre sono diminuite dell’1.5% sull’anno a $33.4 miliardi, in aumento dell’1.1% a valuta costante; escludendo l’impatto negativo da AllianceRx Walgreens di 485 punti base e il contributo positivo da U.S. Healthcare M&A di 280 punti base, la crescita delle vendite è stata del 3.2% a valuta costante;

• Investiti $3.5 miliardi in debito e capitale per sostenere l’acquisizione di Summit Health da parte di VillageMD per $8.9 miliardi, [conclusa il 3 gennaio 2023], accelerando le vendite del segmento U.S. Healthcare e il percorso verso la redditività;

• Vendute 19.2 milioni di azioni ordinarie di AmerisourceBergen a novembre e dicembre, con un incasso al netto delle imposte di $3 miliardi.



Previsioni di crescita a lungo termine e per l’anno fiscale 2023

• Mantenimento della guidance dell’utile per azione rettificato per l’intero anno da $4.45 a $4.65, data la forte crescita del core business che è maggiore rispetto agli impatti del COVID-19 per l’anno fiscale 2022 e dei venti contrari di natura valutaria;

• Gli obiettivi di U.S. Healthcare sono stati incrementati dato l’annuncio legato a Summit Health del 7 novembre 2022, compreso l’obiettivo di vendita per l’anno fiscale 2025 da $14.5 a $16.0 miliardi, in aumento rispetto ai precedenti $11.0 – $12.0 miliardi, e l’EBITDA rettificato positivo previsto per il segmento entro la fine dell’anno fiscale 2023;

• Maggiore visibilità sull’algoritmo di crescita a lungo termine dell’azienda, che prevede una crescita dell’EPS rettificato bassi livelli nell’anno fiscale 2025 e oltre.