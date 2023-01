La compagnia aerea Saudia prevede più voli nel 2023

La compagnia aerea saudita Saudia prevede di rafforzare, nel 2023, la propria capacità tra l’Arabia Saudita e Parigi, Ginevra, Barcellona e persino la Gran Bretagna, al fine di sfruttare la ripresa del traffico internazionale. Secondo il sito specializzato Air Journal, Dal 1° giugno 2023, la compagnia di bandiera saudita, ex-Saudi Arabian Airlines, intende offrire secondo Aeroroutes un secondo volo giornaliero tra la sua base di Jeddah-King Abdulaziz e l’aeroporto di Parigi-Cdg. La compagnia aerea prevede di aumentare da due a quattro rotazioni settimanali per Barcellona-El Prat a luglio e agosto 2023; rafforzerà anche Monaco (da 3 a 5 voli settimanali) e aumenterà la sua capacità utilizzando aerei più grandi per Londra-Heathrow. In partenza da Riyadh-King Khalid, l’aeroporto di Ginevra-Cointrin beneficerà di una quarta frequenza settimanale dal 27 giugno al 29 agosto (in un A320 a due classi), mentre sarà nuovamente servito Atene-Eleftherios Venizelos, con un volo a settimana durante lo stesso periodo. Infine, il programma di Saudia nel 2023 includerà il ritorno del volo diretto tra Gedda e Singapore-Changi, con partenze del 787-9 nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato in aggiunta a quelli attualmente operati via Maldive.