Editoria, nasce CambiaMenti: la nuove rivista digitale, voce di comunità etica

Da oggi 3 gennaio è online, all’indirizzo https://cambiamentionline.com/, CambiaMenti: è una nuova testata giornalistica digitale nata come voce dell’Associazione di promozione sociale Comunità Etica. CambiaMenti (nella foto, il direttore responsabile Gianfranco Bonanno) si propone di offrire una chiave di lettura alternativa ma non divisiva degli eventi che stanno segnando la nostra epoca, inaugurando una forma originale di giornalismo partecipativo: il Social Journalism, ibrido tra social media e giornalismo di opinione, aperto ai contributi di blogger e autori qualificati e, più in generale, alle libere coscienze capaci di guardare alla luna e non al dito. Il motto che accompagna l’intrapresa è “per una società del ben d’essere” Il concetto è mutuato da una felice espressione del professor Vittorino Andreoli, psichiatra di fama mondiale, che l’ha utilizzata per un suo libro di successo e che ha onorato la nostra iniziativa con il suo augurale beneplacito.