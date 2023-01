CIRCLE: sottoscritto l’Aumento di Capitale previsto per il closing dell’operazione di acquisizione di CARGO START

Circle, nella foto l’a. d. Luca Abatello, gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica guidato da Circle S.p.A., quotata sul mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana – comunica, in riferimento all’acquisizione del 51% di CARGO START, che è stato sottoscritto l’Aumento di Capitale sociale a pagamento previsto per il closing dell’operazione (cfr. comunicato stampa diffuso in data 21 dicembre 2022). Nello specifico, CIRCLE ha sottoscritto un Aumento di Capitale per nominali € 20.850,00 (ventimila ottocentocinquanta) e con sovrapprezzo di € 479.150,00 (quattrocentosettantanovemila e centocinquanta). A seguito dell’operazione, il capitale sociale di CARGO START risulta pari a un importo complessivo di € 40.850,00, con una partecipazione, da parte di CIRCLE, del 51% (la Partecipazione di Maggioranza), e il restante 49% in capo ai soci attuali di CARGO START.