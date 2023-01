Gruppo Borgosesia: nuovi investimenti 2022 ad 32,4 mln (+ 46% circa su base 2021)

Il Gruppo Borgosesia (nella foto, l’a. d. Davide Schiffer) – investitore seriale nell’ambito delle special situation & opportunities – conclude nel secondo semestre del 2022 nuovi investimenti per un totale di circa Euro 14,9 milioni di Euro che sommati a quelli perfezionati nel primo semestre dell’esercizio portano quelli annui a raggiungere l’importo di Euro 32,4 milioni, dato quest’ultimo che si confronta con quello di Euro 22,2 milioni dell’anno 2021. Evidenziato come nell’attuale contesto di mercato anche nel secondo semestre dell’esercizio il Gruppo abbia ritenuto opportuno concentrarsi in specie su brownfield – ossia su interventi che richiedono un limitato investimento addizionale per la loro ultimazione – e su sviluppi immobiliari da attuarsi in partnership con costruttori e fornitori in grado di garantirne la realizzazione a costi predeterminati, di seguito si riporta una sintesi delle principali operazioni concluse in aggiunta a quella rappresentata dalla sottoscrizione di un aumento di capitale sociale di Green Soluzioni Immobiliari S.r.l. per Euro 4 milioni ed al rilievo dai soci di minoranza di questa di una ulteriore partecipazione per Euro 1,25 milioni, già descritta nel comunicato diffuso il 7 novembre scorso.

ACQUISTO DI PORTAFOGLIO CREDITI CON GBV di 18 MILIONI

A fronte di un investimento di Euro 5,5 milioni il Gruppo ha rilevato crediti per la più parte assistiti da ipoteca di primo grado insistente su di un complesso residenziale/ricettivo sito sulla sponda lombarda del Lago di Garda per il quale è ipotizzato nel corso del 2023 il perfezionamento delle attività di ripossessamento e l’avvio del processo di dismissione per le unità a destinazione residenziale.

COMPLETAMENTO DELL’ATTIVITA DI RIPOSSESSO DELLA TENUTA DI PETRIOLO ED ACQUISTO DELLA RELATIVA AZIENDA AGRICOLA

A fronte di un ulteriore investimento di Euro 1,3 milioni – parte del quale rappresentato dall’acquisto della residua esposizione debitoria già per la più parte rilevata nel primo semestre – il Gruppo ha perfezionato il ripossessamento del complesso immobiliare rappresentato dalla Tenuta Petriolo, ubicata nel cuore del Chianti Senese, estendendo contestualmente l’operazione anche all’azienda agricola destinata a condurre in locazione i 29 ettari di terreno che compongono la proprietà di cui 15 di vigneto per la produzione di Chianti DOCG.

ACQUISTO DI UNA ULTERIORE PARTECIPAZIONE IN TINVEST

Con un investimento di Euro 1,8 milioni il Gruppo ha rilevato la partecipazione detenuta dai soci di minoranza in Tinvest S.r.l, pari al 40% del relativo capitale, rendendo così totalitaria quella posseduta nel veicolo a cui è riferito un intervento turistico residenziale in Tremosine, località sempre ubicata sulla sponda lombarda del Lago di Garda i cui lavori di valorizzazione verranno avviati nel corso del prossimo anno unitamente alle attività di commercializzazione.

ACQUISTO DI UN INTERVENTO DI SVILUPPO IN CARIMATE (Como)

Grazie ad un investimento di Euro 1 milione il Gruppo ha rilevato il 51% di 4F S.r.l., società risultata aggiudicataria di un’area edificabile di circa 150.000 mq sita a Carimate (CO), cittadina nota per lo storico campo da golf e per l’importante piano urbanistico che, a partire dalla fine degli anni 60, l’ha vista espandersi e classificarsi come Comune “premium” per la qualità della vita, molto vicina a Como e a pochi chilometri sia da Lugano che da Milano. Il progetto prevede di sviluppare l’area realizzando circa 70 ville e di offrire al mercato un prodotto estremamente moderno in termini di efficientamento energetico e di qualità dell’abitare.