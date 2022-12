Morto Padre Muratore, storico direttore del Centro Internazionale di Studi Rosminiani di Stresa

Si è spento ieri, alle soglie degli 80 anni, Padre Umberto Muratore, sacerdote rosminiano, per 37 anni direttore del Centro Internazionale di Studi Rosminiani di Stresa, incarico lasciato la scorsa estate. Originario di Acquaro in provincia di Vibo Valentia, laureato in filosofia, nella sua lunga vita è stato autore di scritti e studi sul pensiero del beato Antonio Rosmini e su altri temi filosofici e teologici. Con la “Cattedra rosminiana” prima e con i “Simposi rosminiani” poi, per anni ha portato a Stresa eminentissime figure di studiosi e accademici italiani e stranieri. Celebre la sua amicizia con figure pubbliche di uomini di cultura e di politici. Tra queste quella con Francesco Cossiga, parlamentare, ministro e poi presidente della Repubblica, che era un abituale frequentatore del Centro Studi di Stresa. L’istituto, sotto la direzione di Muratore ha portato a termine l’edizione critica delle opere del filosofo roveretano. Muratore ha vissuto la gioia della comunità rosminiana di assistere alla beatificazione di Antonio Rosmini il 18 novembre del 2007.