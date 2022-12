Roma, vacanze al museo

Vacanze romane al museo. Per due settimane, infatti, fino all’8 gennaio, si potranno scoprire le meraviglie culturali della Città Eterna perdendosi tra iniziative e proposte. Nel corso delle festività natalizie sarà infatti possibile visitare le aree archeologiche della città a partire dal Colosseo e i Fori Imperiali, con accesso dalle 9.00 alle 16.30, ultimo ingresso un’ora prima, e il Circo Massimo, dalle ore 9.30 alle 16.00 con ultimo ingresso alle 15.00.

Poi ci sono i musei. Fino all’8 gennaio sarà ancora visitabile al Chiostro del Bramante ‘Crazy! La follia nell’arte contemporanea’, mentre prosegue fino a marzo la grande esposizione di Van Gogh a Palazzo Bonaparte. La stazione Tiburtina ospiterà fino al 29 gennaio ‘The World of Bansky’. Stessa data di chiusura anche per ‘Domiziano Imperatore. Odio e amore’ ai Musei capitolini, mentre al Tempio di Romolo ci si potrà immergere ne ‘Il viaggio di Enea. Da Troia a Roma’.

Continua alla Centrale Montemartini ‘Colori dei Romani. I mosaici dalle Collezioni Capitoline’. Chi invece preferisce le arti contemporanee potrà visitare il nuovo allestimento tecnologico, sperimentale e interattivo del MAXXI ‘What a Wonderful World’. Prorogata fino al 5 febbraio la mostra-evento ‘Lucio Dalla – Anche se il tempo passa’, inaugurata lo scorso 21 settembre al Museo dell’Ara Pacis. È dedicata invece a ‘Pasolini pittore’ la retrospettiva in corso alla Galleria d’Arte moderna. Le salette al piano terra del Museo di Roma ospitano ‘Quotidian’, una serie di mostre ideate e prodotte dalla Quadriennale per approfondire gli orientamenti più significativi dell’arte italiana del XXI secolo. L’arte è anche riflessione. E allora spazio alle installazioni artistiche ‘Memini me. Ricordami’ alla Villa di Massenzio, un’opera corale in memoria delle vittime di femminicidio con le storie di un anno: da novembre 2021 a novembre 2022.

Spazio alle mostre con il tradizionale appuntamento del Natale nei Musei promosso dal Sistema Musei di Roma Capitale che fino all’8 gennaio 2023, propone non solo esposizioni ma anche eventi e attività didattiche. Tutti i Musei Civici saranno aperti il 31 dicembre fino alle 14 e il 1 gennaio 2023 per l’intera giornata. Resteranno invece aperti oggi, 26 dicembre, con orario ordinario, solo Musei Capitolini, Museo dell’Ara Pacis e Mercati di Traiano.

Originali e numerose le iniziative e le attività didattiche offerte. Come quella di oggi alle ore 11 ai Musei Capitolini: “Mostri di ieri… e di oggi. Osservazione, narrazione e invenzione di creature fantastiche”.

C’è spazio anche per chi ama ripercorrere la storia: il 27 dicembre alle ore 11 al Museo della Repubblica Romana visita guidata al museo “Dalla Repubblica Romana del 1849 alla Prima Guerra Mondiale. La lunga nascita di una nazione”. Nella stessa data, alle ore 11, itinerario guidato alla scoperta dei toponimi dei rioni Parione e Regola tra chiese, monumenti, palazzi e cortili della città con “Perché si chiama così? Vie, vicoli, piazze ci raccontano di persone, leggende e segreti”, visita con interprete LIS e partenza da piazza Benedetto Cairoli.