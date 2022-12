I cani addestrati riescono ad identificare gli infetti da Covid

I cani addestrati a rilevare il SARS-CoV-2 hanno identificato correttamente le persone con infezioni, durante i concerti, con una specificità di quasi il 100% e una sensibilità dell’82%. A riferirlo, è un team di ricercatori tedesco su BMJ Global Health. I risultati suggeriscono che i cani possono fornire un’opzione di screening rapida e affidabile per eventi pubblici in cui è richiesto uno screening di massa. A otto cani addestrati di varie razze sono stati presentati campioni di sudore di 2802 spettatori durante 4 eventi in Germania. La maggior parte dei partecipanti umani è stata vaccinata contro il Covid-19, ma ciò non ha influito sulla capacità dei cani di rilevare infezioni attive. Un risultato positivo è stato confermato da un secondo cane che ha annusato lo stesso campione. I cani hanno impiegato circa 1 o 2 secondi per annusare ogni campione. I cani hanno prodotto solo 2 risultati falsi positivi e 1 risultato falso negativo. L’identificazione positiva dell’infezione da SARS-CoV-2 da parte di 2 cani è stata confermata per un altro paziente da un test PCR 2 giorni dopo, suggerendo che i cani potrebbero essere in grado di rilevare un’infezione prima della diffusione del virus, hanno scritto gli autori. Complessivamente, il test canino ha avuto un valore predittivo positivo del 70% e un valore predittivo negativo del 99,7% ipotizzando un tasso di prevalenza dello 0,2%. Precedenti studi hanno scoperto che i cani possono identificare le infezioni da SARS-CoV-2 con elevata accuratezza diagnostica, ma la nuova ricerca lo ha dimostrato in condizioni di screening di massa del mondo reale, hanno scritto gli autori. I cani per il rilevamento di odori medici offrono un’ulteriore opportunità per controllare l’attuale pandemia di Covid-19 e possibilmente future pandemie, specialmente in aree o paesi con infrastrutture di test o mezzi finanziari limitati, hanno concluso.