Tutto pronto per la ventesima edizione del Concorso per i migliori oli di Roma e del Lazio

Al via la XXX edizione del Concorso per i migliori oli di Roma e del Lazio ‘Premio Roma Evo’ per l’assegnazione dei riconoscimenti ai migliori oli extravergine di oliva prodotti nelle cinque province del Lazio. Il concorso, che rappresenta anche la selezione regionale per accedere al premio nazionale ‘Ercole Olivario’, è promosso dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso la propria Azienda Speciale Sviluppo e Territorio, per lo sviluppo e la crescita di Roma e della regione Lazio, in collaborazione con la Regione Lazio, le Associazioni di categoria di settore e le altre Camere di Commercio della regione tra cui la Camera di Rieti-Viterbo. Il Concorso si propone sia di valorizzare i migliori oli extravergine di oliva provenienti da zone con riconoscimento, nazionale e/o comunitario, a denominazione d’origine (DOP e IGP) o dai diversi ambiti del territorio di Roma e del Lazio per favorirne la conoscenza e rafforzarne la presenza nei mercati esteri, scegliendo ed indicando gli oli di qualità che possano al tempo stesso conseguire l’apprezzamento dei consumatori; sia di stimolare olivicoltori e frantoiani al miglioramento della qualità del prodotto ed alla sua diversificazione. L’iscrizione al Concorso regionale può essere effettuata entro il 16 gennaio 2023 come da regolamento e modulo di partecipazione disponibili al link. Allo stesso link è disponibile il regolamento e il modulo di partecipazione relativamente all’Ercole Olivario.