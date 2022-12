A Natale, gli italiani prendono 1 o 2 chili

Con gli appuntamenti legati alla convivialità ed alle tavole imbandite nei giorni delle feste natalizie, gli italiani aumentano di uno o due chili. A sostenerlo un’analisi condotta da Nutritienda. L’azienda online di prodotti di salute e bellezza mette in guardia dai rischi collegati all’aumento di peso che può comportare problemi di salute soprattutto in coloro che soffrono di malattie, colesterolo e pressione alti. Gli attacchi cardiaci e gli incidenti cardiovascolari, si legge nella nota, si verificano maggiormente nel mese di dicembre, con il 10% di casi in più rispetto al resto dell’anno. Per prendersi cura della linea senza rinunciare al piacere dei pasti natalizi, i nutrizionisti di Nutritienda propongono quindi alcuni consigli. Si va dal realizzare maggiore attività fisica al non saltare i pasti; è bene poi seguire gli stessi orari per i pasti, affinchè i livelli di zucchero nel sangue si mantengano stabili, e dormire a sufficienza onde evitare anche di mangiare di più. E ancora, rispettare il proprio piano alimentare ricordando che “non è necessario provare tutto”, inoltre bisogna mangiare lentamente e proporsi di portare dove si è invitati qualcosa da mangiare che sia salutare. Per quanto riguarda una corretta dieta, anche le bevande sono importanti: l’assunzione di alcool aumenta l’apporto calorico e gli zuccheri, così come non sono un’opzione salutare le bibite frizzanti e i succhi di frutta zuccherati. Poi attenzione ai dolci, preferendovi magari la frutta secca, e a non accumulare gli avanzi in casa. Da ultimo, sostengono i nutrizionisti, serve avere una motivazione che vada oltre il peso. “È normale perdere un po’ di vista le abitudini alimentari nel periodo tra dicembre e l’inizio di gennaio, ma non bisogna dimenticare che le celebrazioni durano solo cinque giorni, non un mese”. Quindi, “assaporare i momenti di festa con equilibrio, senza abbandonare tutte le abitudini connesse all’alimentazione e allo sport”.