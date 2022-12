Continua l’espansione retail Scavolini sul territorio nazionale superando quota 150 punti vendita monomarca

Non si arresta lo sviluppo del canale retail per Scavolini, realtà tra i maggiori produttori del settore arredo e sinonimo del Made in Italy nel mondo. L’azienda pesarese con oltre 60 anni di storia rafforza, infatti, la presenza capillare sul territorio nazionale con oltre 150 punti vendita monomarca dal forte concept evocativo e altamente riconoscibili.

Gli Scavolini Store rappresentano un’identità distributiva unica nel panorama nazionale che si affianca alla tradizionale distribuzione: punti vendita dalle dimensioni ampie, improntati ai più innovativi concetti di visual merchandising, con vetrine dal forte impatto visivo, dove predomina il colore rosso che contraddistingue il marchio e dove si mescolano suggestioni e proposte orientate sempre più verso un sistema casa integrato, al fine di creare ambienti fluidi e caratterizzati da una coerenza stilistica.

Tutti gli Scavolini Store si fanno portavoce dei valori che hanno reso l’azienda leader di settore e punto di riferimento in tutto il mondo: qualità made in Italy, grande attenzione ai dettagli e al design e massima libertà compositiva. La progettazione degli ambienti e lo studio dell’esposizione dei prodotti seguono, infatti, in maniera fedele la filosofia aziendale, puntando ad esaltare il carattere e la personalità dei progetti, in un elegante equilibrio tra estetica e funzionalità.

Alle recenti aperture di Francavilla Fontana, Altamura, Monopoli, Cosenza e Massa si aggiungono 4 nuovi punti vendita a Pesaro, Roma, Borgo Piave Latina e San Donà di Piave.

Lo Scavolini Store Pesaro, gestito da Enrico Giardini, titolare di Progetto Arredo, mette a disposizione uno staff professionale e altamente qualificato per accogliere e affiancare il Cliente in tutte le fasi dell’acquisto: dal rilievo misure alla progettazione del proprio arredo, dal trasporto al montaggio fino all’assistenza post-vendita. Inoltre, attraverso un sofisticato programma grafico che utilizza le più avanzate tecnologie di realtà virtuale, lo Store offre anche la possibilità di immergersi nella propria futura casa.

Due nuove aperture anche in Lazio. Lo Scavolini Store Roma Piazza Venezia, situato in via IV Novembre a Roma, a pochi passi dalla splendida cornice di Piazza Venezia, nasce dall’esperienza pluriennale di Antonio Magrì, titolare di Nuovarredo e collaboratore Scavolini già affermato sul territorio nazionale. E lo Scavolini Store Latina, nato dalla collaborazione con Franco Arredamenti S.A.S. di Patrizia Cassanelli & Co., vanta un’ampia area espositiva in Strada Del Crocifisso 84 a Borgo Piave Latina, una frazione del comune di Latina.

Entrambi gli showroom offrono l’esclusiva selezione di proposte Scavolini per l’ambiente cucina, il living, la stanza da bagno oltre alle cabine armadio e ai sistemi multifunzione, per una casa all’insegna della libertà compositiva.

Recente apertura anche in Veneto, con il nuovo Scavolini Store San Donà situato in via Como, 83 a San Donà di Piave, in provincia di Venezia; nato dalla collaborazione con Pavan Interni Srl, lo spazio si sviluppa su un’area espositiva di 120mq e mette in mostra le migliori collezioni del brand per una casa total look all’insegna della massima personalizzazione.

Le nuove aperture rappresentano ulteriori opportunità per entrare in contatto con i progetti d’arredo Scavolini – dalle collezioni più recenti ai modelli best seller – ed individuare il progetto più in linea con i propri gusti e la propria personalità al fine di progettare la casa che si è sempre sognata.

Espressione di una volontà aziendale che crede profondamente che la qualità dell’esperienza d’acquisto sia fondamentale per trasmettere al consumatore il valore del brand, Scavolini dedica sempre grande attenzione alla formazione dei rivenditori, promuovendo progetti e workshop a loro riservati. Di grande importanza il progetto “Scavolini Academy”, il percorso di formazione rivolto esclusivamente ai nuovi venditori che va dalle tecniche di vendita alla scoperta delle collezioni e delle rispettive caratteristiche distintive, alla condivisione delle politiche e della strategia aziendale. Un percorso di più giorni che diventa immersione a 360° nel mondo Scavolini.

“La rete distributiva è una delle chiavi del nostro successo e da sempre siamo particolarmente attenti al suo potenziamento e qualificazione. In particolare, il progetto Scavolini Store – avviato nel 2006 – rappresenta un’operazione strategica volta a rafforzare l’identità di marca. Oggi gli Scavolini Store, che affiancano la tradizionale distribuzione presente su tutto il territorio nazionale, hanno superato quota 150 punti vendita con personale altamente qualificato, preparato a soddisfare ogni esigenza del cliente. Proprio alla formazione dei rivenditori, dedichiamo sempre grande attenzione, promuovendo dal 1994 progetti e workshop a loro riservati.” commenta Fabiana Scavolini, nella foto, Amministratore Delegato di Scavolini.