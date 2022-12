Casta Diva Group presenta il primo “Corso di orientamento e identità: un viaggio nel mondo LGBTQIA+”

Continuano le iniziative di “Let’s make the diversity a Diva”, il progetto di Casta Diva Group avviato in occasione del Pride Month 2022 e pensato per promuovere il rispetto della diversità e la creazione di un ambiente rispettoso e accogliente per dipendenti e collaboratori.

Si è appena tenuto il primo appuntamento dell’inedito “Corso di orientamento e identità: un viaggio nel mondo LGBTQIA+”, ideato e prodotto da Casta Diva e condotto da Florenciafacose (Florencia Di Stefano-Abichain), content creator, speaker di Radio Popolare, autrice e conduttrice di podcast, spesso in prima linea per promuovere e diffondere tematiche sociali tra cui la parità di genere e l’inclusione sociale.

Il corso nasce con l’intento di promuovere la comprensione e l’inclusione della diversity e di sensibilizzare i dipendenti su temi che dovrebbero essere preservati e rispettati tutto l’anno, non solo durante il mese del Pride.

Nel salotto di Casta Diva Group, Florencia, in compagnia del Presidente e Amministratore Delegato Andrea De Micheli, ha raccontato il mondo LGBTQIA+ e spiegato orientamenti e identità, esplorando le principali tematiche care alla comunità arcobaleno. Nei prossimi mesi ci saranno nuovi appuntamenti grazie ai quali dipendenti e collaboratori dell’azienda avranno la possibilità di approfondire in modo più puntuale questi importanti temi.

“È stato per me un vero piacere partecipare in prima persona a questa iniziativa”, afferma Andrea De Micheli, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di Casta Diva Group. “In Casta Diva crediamo che conoscere le diversità sia il primo passo per rispettarle e mi ha fatto piacere constatare che i nostri dipendenti abbiano accolto con favore e seguito con interesse il corso. Grazie ad esso abbiamo potuto dare risalto a temi importanti. Questa è la seconda tappa di un percorso, dopo la campagna avviata durante il mese del Pride, nel giugno scorso, che ci accompagnerà anche nei mesi a venire: “guardare oltre” è sempre stato un valore, una passione e un piacere per Casta Diva, sia nella creatività che nella sfera sociale e personale, e nel 2023 ci impegneremo a dimostrarlo attraverso azioni concrete come questa”, conclude De Micheli.