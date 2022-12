Banca Ifis promuove il suo sostegno allo sport con una nuova campagna pubblicitaria

Banca Ifis promuove i valori dello sport attraverso una nuova campagna pubblicitaria dedicata ai campioni italiani del futuro. Presentata nella sede del CONI di Roma alla presenza del Presidente Giovanni Malagò e del Presidente della Banca, Ernesto Fürstenberg Fassio, la nuova creatività di Banca Ifis ha come protagonisti quattro giovani talenti azzurri:

• il ciclista Mattia Predomo Oro ai Mondiali Juniores di Ciclismo su Pista (Tel Aviv 2022);

• l’arrampicatrice sportiva Beatrice Colli Oro ai Mondiali Juniores (Dallas 2022);

• la judoka Assunta Scutto, Oro ai Mondiali Juniores (Olbia 2021) e Bronzo ai Mondiali Senior (Tashkent 2022);

• lo schermidore Pietro Torre, Oro a squadre e argento individuale ai Mondiali Juniores (Dubai 2022) e Bronzo ai Mondiali Senior nella categoria a squadre (Il Cairo 2022).

I ragazzi sono stati selezionati tra i 103 atleti CONI destinatari delle Borse di studio per lo sport che Banca Ifis ha donato al Comitato Olimpico lo scorso 15 dicembre per premiare i vincitori di medaglie d’oro a livello juniores del 2022. Nel visual grafico, i giovani talenti azzurri sono raffigurati mentre sono impegnati nelle loro attività sportive, dialogando in maniera ideale con il “digital bloom”, ovvero il fiore digitale che rappresenta il logo distintivo di Banca Ifis. Oltre allo scatto che va a costituire la base delle creatività stampa e web, la campagna è arricchita da un video di backstage nel quale i quattro campioni raccontano quello che è il loro legame con lo sport e i valori che ne ispirano l’impegno quotidiano. La creatività è stata ideata a quattro mani con Independent Ideas e sarà oggetto di una ricca pianificazione su stampa, digital e OOH che durerà per tutto il 2023. “Attraverso i giovani atleti protagonisti della nuova campagna vogliamo raccontare quegli ideali come impegno, dedizione, sana competizione e spirito di squadra che Banca Ifis condivide con lo sport e che fanno parte dei nostri valori. Per questo motivo abbiamo voluto mettere al centro Ie persone, e in particolare i giovani ai quali da sempre rivolgiamo il nostro impegno per coinvolgerli in iniziative a favore dello sviluppo dei territori e delle comunità, anche attraverso progetti di comunicazione e sensibilizzazione come questo” dichiara Rosalba Benedetto, nella foto, Direttore Marketing, Comunicazione e Relazioni Esterne di Banca Ifis. L’idea di usare lo sport all’interno della propria comunicazione non è una novità per Banca Ifis. Lo sport è infatti un tratto distintivo della comunicazione di Banca Ifis che da sempre ne sostiene le principali discipline, con particolare attenzione rispetto al coinvolgimento dei giovani. La donazione di borse di studio in favore di giovani atleti azzurri, infatti, si inserisce nel più ampio percorso di collaborazione avviato col CONI già nel 2021 per riconoscere l'impegno di tutti gli atleti che hanno ottenuto medaglie juniores nel corso dell'anno. inoltre, Banca Ifis sostiene il Torneo Ravano di Genova – il principale appuntamento calcistico europeo dedicato alle scuole primarie – supportato dalla UEFA. L'impegno sociale in campo sportivo si è concretizzato anche nella realizzazione di un nuovo campo da calcio per l'Istituto Opera Don Bosco Sampierdarena di Genova. A livello professionistico, Banca Ifis dal 2021 è Main Sponsor di U.C. Sampdoria sostenendo sia la formazione maschile che quella femminile. L'impegno della Banca nello sport abbraccia anche altre discipline che generano passione e partecipazione a livello nazionale: è Official Premium Partner delle Grandi Classiche del Ciclismo 2022 e del Giro di Sicilia, e Official Partner delle Gran Fondo, Strade Bianche e Il Lombardia 2022; è Official Partner di Lega Basket Serie A e Special Partner dell'Umana Reyer Venezia maschile e femminile; è Sponsor esclusivo del settore giovanile del Golf Club Villa Condulmer e del torneo Pro-Am; è Partner del Vero Volley Monza maschile e femminile. Infine, con l'intento di misurare la dimensione economica e sociale di tutte le componenti dello sport e offrire ai decisori, pubblici e privati, dati e informazioni utili per l'implementazione di progetti strategici a favore del settore, Banca Ifis ha pubblicato nel marzo 2022 il primo Osservatorio sullo Sport System italiano. 