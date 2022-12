Papa Francesco, una scelta insolita: ha già firmato le sue dimissioni

Il coraggio di un Papa, così si può sintetizzare la scelta fatta. Il pontefice è un leader che ha dimostrato una granitica volontà di fare ciò che è giusto e di agire nell’interesse dei suoi fedeli. Questa qualità che lo ha portato a prendere una decisione coraggiosa e insolita: ha firmato le proprie dimissioni nel caso in cui dovesse diventare improvvisamente invalido per problemi di salute o per un incidente.

In un’intervista al quotidiano spagnolo Abc, Papa Francesco ha dichiarato di aver firmato le proprie dimissioni e di averle consegnate al Segretario di Stato, Tarcisio Bertone, dicendo: “In caso di impedimento per motivi medici o che so, ecco le mie dimissioni. Ce le avete già”. Questa è la prima volta che il Papa parla pubblicamente della sua scelta, e dimostra una preoccupazione profonda per il benessere della Chiesa e per il suo ruolo di guida spirituale per i fedeli.

Papa Francesco vuole rendere rilevante la posizione delle donne all’interno della Chiesa. Nonostante non abbia ancora nominato una donna come numero uno di un dicastero, ha affermato di avere in mente una candidata per un dicastero, che si renderà vacante tra due anni. Ha poi sottolineato che non ci sono impedimenti al parlato che una donna possa guidare un dicastero dove un laico può essere prefetto.

Il Papa ha anche parlato del ruolo della Chiesa nella società, sottolineando che essa deve essere “incarnata” e accompagnare il suo popolo, ma senza fare propaganda per una parte o l’altra. Ha anche ribadito l’importanza del sacerdozio e del ruolo del prete come pastore, che deve aiutare le persone a fare scelte giuste, ma senza immischiarsi nella politica.

In un mondo i leader si attaccano alla cadrega, Papa Francesco immagina un passo indietro per il bene della sua Chiesa. Non è da tutti un gesto così.