Sababa Security si aggiudica il contratto del valore superiore a 1,4 mln con primaria società operante nel settore energy

Sababa Security S.p.A. – primario operatore italiano nel settore della cybersecurity che fornisce un’offerta integrata e personalizzata di prodotti e servizi gestiti per proteggere i diversi ambienti IT e OT dalle minacce informatiche, quotata su Euronext Growth Milan – comunica di essersi aggiudicata un contratto del valore superiore a 1.4 milioni di Euro per la fornitura di soluzioni e servizi di cybersecurity a primaria società operante nel settore energy. In particolare, il contratto prevede la fornitura di licenze Skybox triennali – comprensiva di servizi professionali a supporto del design e dell’implementazione della soluzione stessa– nonché l’estensione del supporto e manutenzione delle licenze già implementate. Alessio Aceti, nella foto, Amministratore Delegato di Sababa Security, dichiara: “Questo contratto ha una particolare rilevanza per Sababa, non solo per la sua portata, che supera significativamente il milione di euro, diventando di fatto uno dei più grandi contratti chiusi dall’azienda, ma per molteplici fattori. In primis, il fatto che riguardi un nuovo cliente, sul quale abbiamo lavorato nel corso del 2022 e con il quale siamo fiduciosi di condurre altre attività in futuro. In secondo luogo, si tratta di un’infrastruttura critica del sistema Paese, e ci rende sempre più orgogliosi sapere di portare il nostro contributo alla resilienza del sistema Italia. L’expertise, la dinamicità e la visibilità di Sababa dimostrate in questi due anni sono state riconosciute come fattori determinanti per la selezione. Nel tempo abbiamo investito su competenze dedicate a tematiche di cybersecurity complesse, soprattutto per il mondo entreprise, ambienti industriali e infrastrutture critiche, e oggi più che mai il team Sababa viene riconosciuto per la competenza e per i progetti che è in grado di gestire.”