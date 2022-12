La Normale di Pisa e al top del  Round University Ranking

La Scuola Normale è al top in Italia nelle Scienze naturali, (fisica, matematica, chimica), biologiche, sociali, e nelle discipline umanistiche secondo il Round University Ranking (RUR) 2022. Le classifiche di settore RUR 2022 hanno misurato le prestazioni di una media di 800 università di tutto il mondo nei rispettivi ambiti di competenza. La Scuola Normale Superiore ottiene ottimi piazzamenti in tutte le proprie aree didattiche e di ricerca, migliorando a volte notevolmente il proprio posizionamento internazionale rispetto all’edizione dello scorso anno: è prima in Italia e diciassettesima al mondo nel settore Natural Sciences (fisica, matematica, chimica…); prima in Italia e ventiduesima al mondo nel settore Humanities (storia, filosofia, filologia…). Ancora prima in Italia (quarta nel 2021) e al 217° posto al mondo nelle Social Sciences (scienze politiche, relazioni internazionali…). Infine nel settore Life Sciences (biologia molecolare e cellulare, neuroscienze…) passa dal 340° al 118° posto a livello internazionale (ben 222 posizioni guadagnate), e dall’ottavo al secondo posto in Italia, dietro l’Università La Sapienza di Roma. Redatte dall’agenzia Rur sulla base dei dati internazionali raccolti dalla società canadese Thomson Reuters, le classifiche di settore Round University Ranking sono tradizionalmente premianti per la Scuola Normale, poiché i risultati dei singoli parametri sono ricalibrati in base alla taglia degli atenei: emergono quindi più facilmente le performance anche degli istituti di piccole dimensioni. Nella classifica generale RUR, la Normale è al 27° posto a livello internazionale, prima in Italia come nelle edizioni precedenti. I 20 parametri su cui si basano le valutazioni RUR sono raggruppati in quattro macro aree: la qualità dell’insegnamento (Teaching), la qualità della ricerca (Research), l’internazionalizzazione dello staff accademico (International Diversity) e la sostenibilità finanziaria (Financial Sustainability). Spicca il risultato della Normale nel pilastro Teaching: nei settori Humanities, Natural Sciences e Life Sciences la Scuola risulta rispettivamente quinta, decima e ventunesima a livello mondiale (sempre prima in Italia). Ancora per Natural Sciences, nel pilastro Research, la Scuola Normale è all’11° posto al mondo e prima in Italia. Riguardo al miglioramento a livello internazionale nei vari settori disciplinari, l’edizione 2022 di RUR Subject Rankings fa registrare rispetto all’edizione 2021 un avanzamento di 3 posizioni per Natural Sciences ( dal 20° al 17° posto), 16 posizioni per Humanities (dal 38° al 22° posto); 17 per Social Sciences (dal 234° al 217°), oltre alle 222 posizioni guadagnate in Life Sciences, settore presente alla scuola Normale con le attività del laboratorio di Biologia Bio@SNS.