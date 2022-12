Leonardo annuncia il rimborso anticipato del Term Loan di 500 mln e i risultati del riacquisto delle obbligazioni in dollari con scadenza 2039 e 2040

Leonardo annuncia che in data 29 dicembre p.v. provvederà al rimborso integrale anticipato del Term Loan di € 500 milioni, in scadenza a novembre 2023, sottoscritto nel 2018. La decisione di rimborso anticipato è volta ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse di cassa attese nel corso del 2022 consentendo anche, in considerazione dell’intervenuto rialzo dei tassi d’interesse, una riduzione della componente a tasso variabile delle fonti di finanziamento a disposizione del Gruppo. Leonardo annuncia, inoltre, i risultati complessivi dell’operazione di rimborso integrale (make-whole) dell’intero importo nominale delle proprie “7.375% Notes due 2039” (le “Obbligazioni 2039”) e “6.25% Notes due 2040” (le “Obbligazioni 2040”), per un valore nominale outstanding rispettivamente pari a $ 123.626.000 e $ 181.457.000, secondo quanto previsto nella documentazione relativa. Alessandro Profumo, nella foto, CEO di Leonardo, ha commentato “Le operazioni finalizzate confermano il percorso di riduzione dell’indebitamento lordo del Gruppo sfruttando le attuali opportunità di mercato. Il rimborso anticipato del Term Loan sottoscritto nel 2018 consentirà di ottenere una riduzione del debito lordo pari a 500 milioni di euro e di contenere il costo degli interessi del 2023 mentre, attraverso il riscatto integrale delle nostre obbligazioni emesse negli Stati Uniti, ripagheremo gli strumenti finanziari più onerosi presenti nel nostro bilancio”. Le Obbligazioni saranno rimborsate il 15 dicembre 2022 come segue: Obbligazioni scadenza 2039 ad un prezzo di riscatto pari a $ 1.387,69 per $ 1.000 in valore nominale che comprende interessi maturati pari a $ 30,73 per un esborso complessivo pari a $ 171.555.033,01 compresi interessi maturati pari a $ 3.798.923,96; Obbligazioni scadenza 2040 ad un prezzo pari a $ 1.276,33 per $ 1.000 in valore nominale che comprende interessi maturati pari a $ 26,04 per un esborso complessivo di $ 231.599.231,35 compresi interessi maturati pari a $ 4.725.442,71.

Il Costo complessivo dell’operazione di Make-Whole, lanciata lo scorso 3 novembre da parte di Leonardo US Holding LLC, è stato definito in data 12 dicembre con settlement previsto per il giorno 15 dicembre p.v. e ammonta, al netto degli interessi maturati, a $ 374.020.319,60 mil. Detto valore beneficia della copertura posta in essere da Leonardo US Holding LLC alla data del lancio della Make-Whole in considerazione dell’elevata volatilità dei Treasury USA, utilizzati per la definizione del valore di rimborso dei Bond.