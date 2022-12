Ananas Dolcetto Alce Nero si fa “più bella” per Natale

Arriva a scaffale la nuova edizione speciale dell’Ananas Dolcetto Alce Nero, frutto protagonista di un importante progetto di cooperazione internazionale del socio Brio: a partire dal 12 dicembre, in occasione delle festività natalizie sarà proposto con due collarini a tema.

Un “vestito della festa” per un frutto buono nel senso più ampio del termine: buono per il palato, con la sua polpa chiara, il gusto spiccatamente dolce e la parte centrale completamente edibile, ma anche buono per le comunità che lo producono. Grazie al progetto di cooperazione internazionale di cui è protagonista l’Ananas Dolcetto, infatti, oltre 500 giovani sono stati avviati all’agricoltura e più di 1.500 agricoltori togolesi (di cui oltre un terzo donne) hanno ottenuto la certificazione biologica e Fairtrade.

I temi dell’eticità e della sostenibilità della filiera, sono infatti cruciali nel progetto Ananas Dolcetto e lo qualificano, insieme alle certificazioni bio e Fairtrade, come unico nel panorama nazionale. Questi elementi in occasione delle festività natalizie rappresentano un valore aggiunto distintivo per il consumatore quando il consumo di frutta esotica è più alto e la sensibilità verso certe tematiche si intensifica ulteriormente.