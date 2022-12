Primarie e convention repubblicane del 1968

(di Mauro della Porta Raffo) Henry Kissinger funge da consulente per la politica estera del Governatore del New York Nelson Rockfeller (del quale parlerà sempre molto bene considerandolo un politico con interessi personali assolutamente meno determinanti degli ideali riformatori dai quali era mosso) cui a Miami il GOP nega la Nomination concedendola invece a Richard Nixon.

Amareggiatissimo, Kissinger sbotta in una frase che gli sarà successivamente spesso ricordata:

“Questo Nixon non è adatto a fare il Presidente!”

Incredibilmente, sconfitto Humphrey a novembre e una volta in sella a White House, Nixon lo chiamerà.

Trattando di questo nel successivo 1972, il Nostro dirà:

“Il Presidente ha dimostrato una grande forza, una grande abilità.

Anche nel chiamarmi.

Non l’avevo mai avvicinato quando mi offrì questo lavoro.

Io ne rimasi sbalordito.

Dopo tutto, conosceva la scarsa amicizia e la poca simpatia che avevo sempre mostrato per lui.

Oh, sì: dette prova di grande coraggio a chiamarmi”.