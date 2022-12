Poste Italiane, emessi due francobolli dedicati al Santo Natale

Poste Italiane (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco) comunica che vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Festività” dedicati al Santo Natale, al valore della tariffa B pari a 1,20€ per ciascun francobollo.

Tiratura: trecentomilaquindici esemplari per il francobollo con soggetto pittorico e cinquecentomilaventiquattro esemplari per il francobollo con soggetto grafico.

Foglio da quarantacinque esemplari per il soggetto pittorico e ventotto esemplari per il soggetto grafico.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetti a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per il francobollo con soggetto pittorico; Francesco Di Pietro, per il francobollo con soggetto grafico.

Vignette:

il francobollo con soggetto pittorico riproduce l’opera di Coppo di Marcovaldo denominata “San Francesco istituisce il presepe a Greccio”, Cappella Bardi, Basilica di Santa Croce in Firenze.

Completano il francobollo le legende “NATALE”, “COPPO DI MARCOVALDO”, “SAN FRANCESCO ISTITUISCE IL PRESEPE A GRECCIO” e “BASILICA DI SANTA CROCE FIRENZE”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

il francobollo con soggetto grafico raffigura, sotto un cielo stellato, un nastro su cui campeggia la scritta “BUON NATALE” che, arrotolandosi, forma un albero di Natale con una stella luminosa al suo interno, circondato da pupazzi di neve e da un cagnolino.

Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia Firenze per il francobollo con il soggetto pittorico e Spazio Filatelia Roma per il francobollo con il soggetto grafico.

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Per l’occasione sono state realizzate due cartelle filateliche distinte per ogni francobollo, in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€ per ciascuna cartella.