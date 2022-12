Essilorluxottica, firmato accordo decennale di licenza esclusiva con Swarovski

EssilorLuxottica (nella foto, l’a. d. Francesco Milleri) ha firmato un accordo di licenza esclusiva per il design, la produzione e la distribuzione mondiale degli occhiali Swarovski. L’accordo sarà valido fino al 31 dicembre 2028, con un’opzione di rinnovo automatico per altri cinque anni. La prima collezione prevista dall’accordo sarà disponibile sul mercato a partire da settembre 2023. “Questo accordo combina la creatività e il savoir-faire di Swarovski con le conoscenze, l’innovazione e l’esperienza di EssilorLuxottica”, si legge in una nota. La prima collezione sarà sviluppata sotto la guida del Direttore Creativo di Swarovski Giovanna Engelbert.”Siamo lieti di far evolvere ulteriormente la nostra attività Swarovski Eyewear con il leader mondiale EssilorLuxottica. Questo è in linea con la nostra strategia ed è una partnership naturale per noi, nata dalla passione comune per il bel design unito a una qualità e a un savoir-faire impeccabili”, ha commentato Alexis Nasard, Ceo di Swarovski. “Siamo entusiasti di intraprendere questo viaggio con Swarovski, un marchio noto per il suo design artistico e l’incredibile attenzione ai dettagli. Abbiamo sempre visto ogni paio di montature come un’opera d’arte da indossare, il che rende Swarovski e la sua storia un connubio meraviglioso”, ha affermato Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica.