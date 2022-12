Pharmanutra, perfezionato il secondo closing dell’acquisizione di Akern

Con riferimento all’acquisizione di Akern S.r.l., società attiva nella ricerca, sviluppo, produzione e vendita di strumentazioni e software medicali per il monitoraggio della composizione corporea con tecniche di bioimpedenza (“Akern”), annunciata al mercato in data 15 giugno 2022 (l’“Operazione”), PharmaNutra S.p.A. (MTA; Ticker PHN) – azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro e minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni – rende noto che si è perfezionato il secondo closing dell’Operazione, che l’ha vista acquistare la residua partecipazione del 13,52% detenuta da Liside S.r.l., per un corrispettivo di Euro 1.216.800. Un’operazione di estrema rilevanza strategica, oltre che commerciale, in quanto consentirà ad entrambe le aziende di sviluppare nuove sinergie tecnologiche atte ad ampliare i rispettivi core business tanto sul territorio nazionale, quanto sui mercati esteri. Da un lato, infatti, con questa acquisizione PharmaNutra estenderà la propria presenza ad un nuovo settore, quello dei software medicali dedicati al monitoraggio della composizione corporea, attraverso un brand leader in questo campo da oltre 40 anni; dall’altro, Akern potrà beneficiare del supporto commerciale, finanziario e scientifico di un Gruppo ormai consolidato a livello globale, al fine di consolidare la propria presenza sia in Europa che in altri mercati chiave come Asia e America. Si ricorda che in data 26 luglio 2022, come annunciato con comunicato stampa diffuso in pari data, si era perfezionato il primo closing dell’Operazione con l’acquisto da parte di PharmaNutra di una partecipazione pari all’86,48% del capitale sociale di Akern, di cui il 72,96% da Red Lions S.p.A. e il 13,52% da Jacopo Talluri, a fronte del pagamento di un corrispettivo complessivo di Euro 10.783.200. Pertanto, a seguito del perfezionamento in data odierna del secondo closing dell’Operazione, il capitale sociale di Akern risulta interamente detenuto da PharmaNutra. Si ricorda, infine, che le parti hanno previsto il riconoscimento ai venditori di un earn-out dilazionato e incentivante fino ad un massimo di Euro 3 milioni, legato al raggiungimento di obiettivi incrementali di EBITDA e di margine industriale di Akern negli esercizi 2022, 2023 e 2024. Nell’esercizio 2021 Akern ha registrato ricavi delle vendite pari a Euro 4.109.439, con un fatturato di Euro 4.188.919, un EBITDA di Euro 1.160.441, un utile netto di Euro 577.276 e una posizione finanziaria netta positiva (cassa) al 31 dicembre 2021 pari a Euro 846.665. “L’acquisizione di Akern è un’operazione con implicazioni strategiche che vanno al di là del puro valore commerciale e finanziario dell’azienda: sono infatti molteplici le sinergie tecnologiche che si andranno a sviluppare tra la scienza di Akern e quella di PharmaNutra”, commenta Andrea Lacorte, nella foto, Presidente del Gruppo. “Dal punto di vista della ricerca PharmaNutra sarà interessante riuscire ad acquisire nuovi dati relativi allo stato della composizione corporea in alcuni ambiti clinici fondamentali per il nostro business, come il settore della nutrizione, delle patologie del comportamento alimentare, dello sport. Lato Akern, viceversa, l’ingresso nel nostro Gruppo permetterà di espandere il core business a livello globale, sfruttando una consolidata rete di distributori internazionali.”