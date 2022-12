jekyll & hyde firma il rebranding TECO

­TECO, storica azienda di Bologna specializzata nella progettazione, consulenza e vendita di cavi speciali made in Italy e componenti per l’automazione industriale, si è rivolta allo studio grafico jekyll & hyde per un rebranding completo.

jekyll & hyde, con la consulenza di Giulia Manca, esperta di strategia e posizionamento di marca, ha iniziato un profondo lavoro di brand strategy per definire l’interiorità del brand e il suo universo emotivo così da poter realizzare un sistema di identity distintivo e articolato, capace di intervenire su tutti i touch point: dal pay off al concept dello stand per la prossima fiera, dal brand manifesto, alla prima espressione del nuovo tono di voce dell’azienda, dai template per i social network fino alla brochure corporate.

“Con il nuovo sistema d’identità abbiamo voluto rappresentare TECO come un punto di riferimento nel mercato, un brand che si distingue per il suo spirito energico e concreto, un’azienda capace di mettere sempre il signor cliente al centro dei suoi servizi” dicono Marco Molteni e Margherita Monguzzi direttori creativi di jekyll & hyde, “Il riposizionamento di TECO richiedeva un linguaggio visivo più pop, più emozionale, diverso da quello abitualmente usato in questo mercato, distinguendosi tra i competitors”.

TECO che ha sempre guardato con attenzione e ottimismo al futuro, oggi con la visione di Giorgia Roversi, Managing Director dell’azienda, lo fa investendo con convinzione nel nuovo rebranding accompagnata anche dalle parole del suo fondatore Roberto Roversi: “le nostre radici e i nostri valori, insieme ai sogni e alla passione del nostro team, mi fanno pensare che il meglio debba ancora venire”. Un pensiero che diventa un augurio condiviso anche dallo studio jekyll & hyde.