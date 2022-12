Gruppo Grifo Agroalimentare, deliberato un aumento di capitale di 2 mln

L’assemblea dei soci del Gruppo Grifo Agroalimentare ha deliberato un aumento di capitale di 2 milioni di euro per “consentire la crescita aziendale, rafforzare l’autonomia finanziaria e intervenire sul fronte dell’autosufficienza energetica con l’implementazione degli impianti fotovoltaici”. Contemporaneamente, per il rafforzamento della struttura aziendale, l’assemblea dei soci ha ratificato “l’incorporazione della Camaul, Cooperativa Agricola Montana Alta Umbria Latte”. Lo rende noto la stessa cooperativa al termine dell’assemblea dei soci che si è svolta a Perugia. Stabiliti anche lo sviluppo e il rafforzamento dell’attuale rete commerciale per aumentare la presenza nei mercati del centro-sud Italia.

“Due anni di Covid e un anno di terrore energetico non ci hanno fermati, anche se le condizioni di affaticamento delle imprese del nostro Paese e le difficoltà dei consumatori riguardano anche noi” ha commentato il presidente del gruppo, Carlo Catanossi (nella foto). “Questa risposta è quanto di meglio si potesse auspicare per far fronte al futuro e per dimostrare la forte partecipazione del corpo sociale alla vita della cooperativa. Crescono nuovi spazi di sviluppo e i soci valutano positivamente quanto fatto e quanto si sta facendo” ha concluso il presidente Catanossi