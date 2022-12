Black Friday da record per GIGLIO.COM: un mln di transato in un solo giorno

GIGLIO.COM S.p.A., società attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca su scala globale, ha registrato dei numeri record nel corso della settimana del Black Friday. Il 25 novembre, Black Friday 2022, rimarrà un giorno da ricordare in GIGLIO.COM. Il transato ha infatti superato per la prima volta il milione di Euro in un solo giorno (+32,5% rispetto al 2021), diventando così il vero e proprio nuovo record di vendite per la Società. La shopping bonanza tipica di questo giorno di fine novembre ha infatti visto i clienti di GIGLIO.COM visitare 1.000 prodotti al minuto e attivare un nuovo carrello ogni due secondi, visualizzando 1,2 milioni di schede prodotto. Non meno importanti i numeri dell’intera settimana del Black Friday, che si spinge fino al Cyber Monday. La Società ha infatti triplicato gli ordini rispetto alla stessa settimana del 2020. La brillante stagione promozionale invernale, iniziata con un ottimo Single’s Day nelle regioni asiatiche, ha permesso alla Società di confermare i trend di crescita di tutti i kpi principali rispetto al medesimo periodo dello scorso anno: aumenta in modo significativo il tasso di riacquisto dei clienti già fidelizzati, il cui share aumenta del 47%. Il carrello medio registra un incremento del 22%, mentre la spesa media per singolo cliente aumenta del 24%. Tali risultati sono stati resi possibili anche grazie alla recente estensione della capienza logistica con la nuova struttura di Vimodrone (MI) che ha consentito alla Società di dimensionare la propria capacità di evasione degli ordini in vista del picco stagionale più importante dell’anno. Fondamentale, inoltre, l’apporto del Community Store, la rete di partner che alimenta l’assortimento GIGLIO.COM e che permette alla società di raddoppiare rispetto all’anno precedente il numero e il valore dei prodotti offerti ai propri clienti. Infine, la pianificazione di Digital Marketing – che ha dato la possibilità di raggiungere il consumatore locale anche tramite influencers e piattaforme di social shopping – ha consentito di accelerare il processo di internalizzazione, consolidando le crescite straordinarie in APAC e MENA. “Nonostante le complessità dell’attuale contesto macroeconomico, abbiamo scritto un’altra pagina della bellissima storia che stiamo vivendo. Festeggiare con tutto il team il traguardo del milione di euro in un solo giorno era un’idea impensabile per tutti noi fino a poco tempo fa e vederla diventare realtà ci riempie di orgoglio.” – ha commentato Giuseppe Giglio, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di GIGLIO.COM