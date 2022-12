Alpenite diventa Solution Partner di magnews con l’obiettivo di proporre la piattaforma di comunicazione omnicanale ai propri clienti per la gestione delle attività di CRM marketing

Magnews, piattaforma di comunicazione omnicanale per il disegno e la gestione di progetti di conversione, amplia il suo network di Solution Partner con l’ingresso di Alpenite, società di consulenza leader nel settore della trasformazione digitale. Grazie alla partnership, Alpenite sarà in grado di proporre ai propri clienti la piattaforma magnews quale soluzione di CRM marketing per il disegno e la gestione di progetti di conversione e di comunicazione multicanale. I Solution Partner sono realtà che adottano la piattaforma magnews per espandere i loro servizi al cliente grazie anche al supporto di un team dedicato che fornisce assistenza continua e formazione sulla piattaforma, per assicurare al partner la crescita del proprio business.

Alpenite, del gruppo internazionale Arsenalia, è un’innovativa società di consulenza che permette alle aziende di raggiungere risultati d’eccellenza in ogni fase della customer experience. Insieme ad Alpenite le aziende realizzano il futuro del proprio business sviluppando una strategia digitale che collega le aspettative del business e la promessa del brand, disegnando, costruendo ed evolvendo soluzioni digitali per fornire esperienze eccezionali e gestendo processi digitali che amplificano il valore e incrementano i risultati di business.

“L’ingresso di Alpenite arricchisce il network di realtà che hanno scelto di diventare magnews Solution Partner” commenta Elisabetta Bruno, nella foto, Chief Marketing Officer di magnews. “Siamo felici che i nostri Solution Partner stiano continuando a crescere: lavoriamo ogni giorno per aiutarli nello sviluppare una strategia comune di business basata sulla crescita delle capacità progettuali e di execution abilitate dalla nostra piattaforma magnews. Lo facciamo offrendo loro un modello di revenue incentivante, un affiancamento nelle opportunità di business, dei programmi di training e certificazioni per accrescere le competenze, oltre che un supporto tecnico sulla piattaforma, ma anche consulenziale per la crescita del valore clienti”.

Per Francesco Berneschi, Business Developer di Alpenite “La partnership con magnews ci consente di ampliare la nostra proposta sul tema DMP (Data Management Platform), attraverso una soluzione all-in-one che permette di gestire Customer Journey specifiche per obiettivo di business e aumentare il valore dei clienti, governando interazioni e comunicazioni automatiche e personalizzate. Inoltre, in uno scenario globale di data protection in continua evoluzione, abbiamo individuato in magnews un partner tecnologico e strategico affidabile – con Data Center in territorio Italiano – che ci consente di affrontare con rapidità ed efficacia questi significativi cambiamenti, preservando gli obiettivi di ogni business”.