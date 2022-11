TraWell: la controllata Flysafeb Unipessoal rinnova il contratto per la fornitura dei servizi per cinque anni presso gli aeroporti di Lisbona, Porto, Faro, Funchal e Ponta Delgada

TraWell CO S.p.A., azienda di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori (tra cui il servizio di Lost Luggage Concierge fornito da Sostravel.com), rende noto che la propria controllata Flysafeb Unipessoal LDA ha siglato con ANA, l’ente gestore dei principali aeroporti in Portogallo, un accordo che prevede l’estensione di 5 anni della scadenza del contratto attuale presso gli aeroporti di Lisbona, Porto, Faro, Funchal e Ponta Delgada. Flysafeb, già operativa da fine 2011 nei suddetti aeroporti con i servizi di protezione bagagli, servizio pesa e risparmia e vendita di accessori da viaggio, ottiene la nuova estensione del contratto confermando il riconoscimento da parte dell’ente aeroportuale dell’eccellente qualità del servizio e delle performance in continua crescita. “Dopo i rinnovi delle concessioni a Tolosa ed Atene, e l’aggiudicazione della gara per la concessione dei servizi di protezione bagagli negli Aeroporti di Milano Malpensa e Linate, siamo felici di annunciare l’estensione di cinque anni per il sistema degli aeroporti del Portogallo, grazie al rinnovo del contratto con ANA” dichiara Rudolph Gentile, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato del gruppo TraWell Co, aggiungendo: “Con circa 55 milioni di passeggeri, ed un flusso turistico in costante crescita, il Portogallo, rappresenta un asset importante per TraWell Co.” Per concludere Gentile afferma: “l’estensione odierna rientra nel quadro del Piano Industriale “TraWell 2027”, comunicato al mercato lo scorso ottobre. Ringraziamo lo staff locale per l’eccellente lavoro e confermiamo l’impegno sostenere la crescita del business in Portogallo.”