ESI parteciperà alla quinta edizione della Mid & Small in Milan Conference

ESI S.p.A., società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all’estero – quotata su Euronext Growth Milan (EGM) – comunica che parteciperà alla quinta edizione della Mid & Small in Milan Conference organizzato da Virgilio IR presso la sede di Borsa Italiana, dedicata ad investitori istituzionali italiani ed internazionali. L’evento, organizzato in partnership con operatori leader sui mercati finanziari, prevede una serie di incontri one-to-one e group meeting per offrire agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l’opportunità di valutare i risultati raggiunti e le prospettive future delle PMI dinamiche e competitive quotate sul mercato EGM di Borsa Italiana. Agli incontri parteciperanno Riccardo Di Pietrogiacomo, Amministratore Delegato, Stefano Plocco, nella foto, Amministratore Delegato, e Angelo Trementozzi, CFO e Investor Realtions Manager della Società, che illustreranno gli obiettivi raggiunti dalla società al 30 giugno 2022. “Questa conference rappresenta l’opportunità di dare continuità al dialogo con il mercato finanziario” – dichiara Stefano Plocco, Fondatore ed Amministratore Delegato di ESI S.p.A. – “siamo lieti di condividere con gli investitori italiani le prospettive di crescita della nostra Società. Siamo piuttosto soddisfatti dell’andamento del business, e questa nuova occasione di dialogo contribuisce ad aumentare ulteriormente la nostra visibilità sui mercati finanziari domestici ed internazionali”.