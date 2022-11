Poste Italiane, emesso un francobollo dedicato ai magistrati caduti nell’adempimento del dovere e nella lotta alla mafia e al terrorismo

Poste Italiane comunica che viene emesso dal Ministero delle Imprese e del made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “IL SENSO CIVICO” dedicato ai magistrati caduti nell’adempimento del dovere e nella lotta alla mafia e al terrorismo, relativo al valore della tariffa B pari a 1,20€. (racchiuso in un foglietto). Tiratura: centomiladue esemplari.



Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.



Bozzetto a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..



La vignetta del francobollo, racchiuso al centro in un foglietto, riproduce, in primo piano, un’opera di Antonio Romano dal titolo “Rose spezzate”.

Completano il francobollo la legenda “MAGISTRATI CADUTI NELL’ADEMPIMENTO DEL DOVERE E NELLA LOTTA ALLA MAFIA E AL TERRORISMO”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.



Caratteristiche del foglietto

A sinistra e a destra del francobollo scorrono i nomi dei magistrati caduti nell’adempimento del dovere e nella lotta alla mafia e al terrorismo: Emilio Alessandrini, Mario Amato, Paolo Borsellino, Bruno Caccia, Fedele Calvosa, Rocco Chinnici, Gian Giacomo Ciaccio Montalto, Fernando Ciampi, Francesco Coco, Gaetano Costa, Luigi Daga, Giovanni Falcone, Francesco Ferlaino, Guido Galli, Alberto Giacomelli, Nicola Giacumbi, Antonino Giannola, Rosario Angelo Livatino, Girolamo Minervini, Francesca Morvillo, Vittorio Occorsio, Riccardo Palma, Agostino Pianta, Antonino Saetta, Pietro Scaglione, Antonino Scopelliti, Girolamo Tartaglione, Cesare Terranova.



L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Roma V.R.



Il francobollo con i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.



Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente il foglietto, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€.