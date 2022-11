Star Capital ha acquisito una quota di maggiornaza del gruppo Edicom

Star IV Private Equity Fund, fondo d’investimento gestito dalla società Star Capital Sgr, ha rilevato una quota di maggioranza di Edicom, gruppo leader in Italia nella gestione delle aste giudiziarie. I soci del gruppo Edicom Stefano Castagna e Gennaro Brancaccio affiancheranno Star Capital nell’operazione, attraverso il re-investimento nella società con una quota di minoranza e mantenendo i rispettivi ruoli manageriali.

L’accordo, afferma una nota, consentirà al Gruppo Edicom di proseguire il suo percorso di crescita attraverso il rafforzamento del proprio posizionamento nel settore delle aste giudiziarie e delle procedure concorsuali e l’ulteriore sviluppo della gamma di servizi offerti.

“Abbiamo creato il mercato pubblicitario specialistico delle aste giudiziarie nel 1997 contribuendo nel corso degli anni a sviluppare le best practice oggi diventate atti normativi che regolano il settore. Siamo lieti di aver trovato in Star un partner affidabile che ci affianchi in questo percorso di ulteriore sviluppo in tutti i nuovi progetti che lanceremo sul mercato” commenta Stefano Castagna, Presidente del Gruppo Edicom. “Anche grazie all’operazione conclusa – prosegue Gennaro Brancaccio, nella foto, Amministratore Delegato del Gruppo Edicom – continua la nostra crescita in un momento denso di sfide da raccogliere sul mercato, con l’introduzione di iniziative al servizio dei tribunali e dei soggetti coinvolti nel mondo delle aste”. Sella Corporate & Investment Banking ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo del Gruppo Edicom.