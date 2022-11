ATON Green Storage, il cda ha approvato una donazione in favore dell’Università di Modena e Reggio Emilia

Il Consiglio di Amministrazione di ATON Green Storage S.p.A., ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e operante nel mercato dell’ingegnerizzazione e produzione di sistemi di accumulo di energia per impianti fotovoltaici, riunitosi in data odierna, sotto la presidenza di Ettore Uguzzoni, nella foto, ha approvato l’esecuzione di una donazione da parte della Società di un impianto fotovoltaico e del relativo impianto di accumulo in favore dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (la “Donazione”). La Donazione ha ad oggetto un impianto di produzione di energia elettrica solare composto da pannelli fotovoltaici con potenza di produzione totale pari a 20 KW, oltre ad un impianto di accumulo di energia con capacità di 38,4 KW/h e una colonnina di ricarica per automobili ibride ed elettriche, per un valore complessivo pari ad euro 110.000,00. La Società evidenzia che la Donazione è finalizzata a supportare un ente universitario del territorio, permettendo altresì ad ATON di analizzare l’accoppiamento tra l’impianto fotovoltaico, l’impianto di accumulo e la colonnina di ricarica installati presso una specifica tipologia di edificio, anche allo scopo di consentire l’elaborazione di un profilo energetico tipico, nonché verificare l’implementazione delle caratteristiche tecniche e l’efficienza dei propri prodotti.