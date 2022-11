Mission Bambini e Mediobanca insieme per l’ambiente: piantumati 1000 alberi a Gaggiano

1000 nuovi alberi piantati a Gaggiano, alle porte di Milano, grazie all’impegno congiunto di Fondazione Mission Bambini e del Gruppo Mediobanca (nella foto, l’a. d. Alberto Nagel). Cinquanta dipendenti della Banca hanno dedicato una giornata di volontariato aziendale alla piantumazione di diverse tipologie di piante autoctone per la riqualificazione di due aree del Comune di Gaggiano: Orti San Vito e Vigano-Zona Industriale. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione Selva Urbana che si è occupata di mappare il territorio e individuare le aree idonee alla piantumazione, e il Comune di Gaggiano.

La partnership tra Fondazione Mission Bambini e Gruppo Mediobanca, avviata all’inizio del 2021, nasce da un progetto di educazione inclusiva in favore di 700 bambini e ragazzi di due istituti comprensivi della periferia milanese caratterizzati da fragilità sociale. Il progetto, in particolare, consiste nel fornire supporto psicologico ed emotivo per gli studenti oltre alla riqualificazione in chiave didattica degli spazi scolastici esterni alla scuola e al potenziamento della strumentazione informatica scolastica. A queste si è aggiunta l’attività nell’ambito del Social Team Building, un format innovativo ideato dalla Fondazione Mission Bambini rivolto alle aziende per coniugare il volontariato d’impresa alla formazione e in cui rientra questa iniziativa di piantumazione.

“Prosegue il nostro impegno nell’unire educazione e ambiente: insieme al Gruppo Mediobanca e all’Associazione Selva Urbana abbiamo piantumato altri 1000 alberi alle porte di Milano che, oltre a migliorare la qualità dell’aria, diventeranno un’opportunità educativa per gli studenti della zona. I fatti di cronaca ci ricordano ogni giorno quanto sia fondamentale insegnare ai nostri bambini e ragazzi l’importanza di prendersi cura della biodiversità e della natura” sottolinea Goffredo Modena, Presidente di Fondazione Mission Bambini.

“Siamo felici di promuovere insieme a Mission Bambini questa nuova attività di riforestazione che conferma il nostro impegno nella lotta al cambiamento climatico. Un impegno che portiamo avanti anche grazie alla partecipazione dei colleghi del Gruppo che sono stati parte attiva in tutte le iniziative di piantumazione che abbiamo promosso negli ultimi mesi a livello nazionale”. commenta Giovanna Giusti del Giardino, Head of Group Sustainability di Mediobanca.

Gaggiano è uno dei comuni esterni della cintura del sud-ovest milanese, al confine tra le aree urbane-industriali e il Parco Agricolo Sud dove regnano monocoltura e agricoltura intensiva. Piantare nuove foreste urbane e periurbane in questa area ha particolare importanza per sviluppare un cordone ambientale intorno a Milano; filtrare gli agenti inquinanti della città e dell’agricoltura intensiva e creare nuove oasi ecologiche e di biodiversità nel Parco Agricolo Sud. L’intervento di piantumazione non solo permette di piantare una barriera verde, con le funzioni di filtro ecologico (aria, acqua, rumore, temperatura e clima) ma anche di migliorare il paesaggio dal punto di vista estetico.

All’evento erano presenti: Marzia Zucca, Assessore all’Ambiente e Territorio del Comune di Gaggiano; Goffredo Modena, Presidente di Fondazione Mission Bambini; Giovanna Giusti del Giardino, Head of Group Sustainability di Mediobanca; Chiara Pice, Relazioni sociali e Comunicazione di Selva Urbana.