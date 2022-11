Moody’s ha confermato il Baseline Credit Assessment di BFF a “ba2”

Moody’s ha: confermato il Rating Emittente, il Baseline Credit Assessment (“BCA”) e l’Adjusted BCA a “ba2” di BFF Bank S.p.A. (nella foto, l’a. d. Massimo Berlingheri); e inoltre ha confermato l’outlook Stabile sui Rating Emittente di Lungo termine e Senior Unsecured Debt; e in più ha diminuito il Rating sui Depositi Bancari di Lungo termine di BFF a “Baa3” da “Baa2” con outlook Negativo (da Stabile), e il Rating sui Depositi Bancari di Breve termine a “P-3” da “P2”. La conferma da parte di Moody’s del BCA di BFF a “ba2” riflette alcuni cambiamenti positivi nel profilo di credito della Banca in seguito al completamento dell’acquisizione di DEPObank. Mentre la Banca continua a mantenere una solida qualità degli attivi, la sua profittabilità è ora supportata da una maggiore diversificazione delle attività di business. Il franchising di BFF è diventato più diversificato dato che i servizi di banca depositaria e dei pagamenti rappresentano al momento una quota rilevante dei ricavi di BFF. Inoltre, la buona profittabilità di BFF beneficerà ulteriormente dall’aumento dei tassi d’interesse. La solida qualità del portafoglio crediti di BFF rispecchia il fatto che la sua composizione è in maggioranza rappresentata da esposizioni verso il settore pubblico che hanno un basso livello di rischio anche in un contesto operativo in deterioramento. Il costo del rischio si mantiene a livelli molto bassi per via degli elevati recuperi sui crediti vantati nei confronti del settore pubblico. Allo stesso tempo, Moody’s ha confermato i Rating Emittente di Lungo termine e il Senior UnsecuredDebt a “Ba2”, in linea con il merito di credito di BFF e con la “loss severity” che è rimasta invariata. La rating action sui depositi a “Baa3” dal precedente “Baa2” riflette la meccanica della metodologia “Advanced Loss Given Failure (LGF)” di Moody’s applicata alla struttura del passivo di BFF. Di conseguenza, l’uplift sull’Adjusted BCA “ba2” dei Rating sui Depositi di BFF è cambiato a due notch (da tre notch).