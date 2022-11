Leonardo al fianco degli “esploratori” di ogni età al Festival delle Scienze di Roma

Il Festival delle scienze 2022 di Roma, organizzato dalla Fondazione Musica per Roma, si sviluppa quest’anno sul tema dell'”Esplorare” seguendo i cinque cluster che struttureranno il programma: Spazi, Società, Vita, Menti, Futuri. Il programma coinvolgerà tutte le fasce di età con laboratori sperimentali, conferenze tematiche, incontri con ricercatori ed eventi di fusione tra arte e scienza con ospiti che raggiungeranno Roma da tutto il mondo per parlare di esplorazione in tutti gli ambiti della scienza, tra ricerca e divulgazione.

Leonardo, nella foto il presidente Luciano Carta, sponsor della rassegna scientifica dal 2018, partecipa all’evento con l’installazione multimediale “esploratori del futuro” che apre una finestra sui Leonardo Lab, la rete di laboratori di ricerca e sviluppo interconnessa con università, politecnici, centri di ricerca e imprese partner. Il pubblico che visiterà lo stand potrà scoprire come i risultati della ricerca possono portare benefici nella quotidianità di tutti noi e quanto un ecosistema dell’innovazione in costante evoluzione sia il terreno più fertile per costruire il futuro delle nuove generazioni. Non mancherà al Festival Pierpaolo Gambini, VP di Leonardo – Head of Innovation &IP, che nell’ambito dell’evento “Esplorare le imprese” parteciperà al panel “L’evoluzione dell’innovazione” moderato da Osvaldo De Paolini (il 24 novembre al Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica)