Elliance, acquisito Elifriulia

Il Gruppo Eliance, operatore spagnolo attivo nel settore dei servizi elicotteristici, ha acquisito la maggioranza del capitale sociale di Elifriulia affiancando i due soci finanziari istituzionali che rimangono nella compagine con una quota di minoranza. A settembre 2021 infatti, i soci finanziari, Fvs Sgr per conto del Fondo denominato “Fondo Sviluppo Pmi” e Friulia hanno investito pariteticamente in Elifriulia acquisendo complessivamente una quota di circa il 26% del capitale. La Società dispone di tre basi operative permanenti (due in FVG ed una in Veneto), una flotta composta da 17 elicotteri e 3 aerei ed un organico che comprende circa 65 risorse tra piloti, tecnici, ingegneri e personale amministrativo. Da alcuni anni la Società è anche presente in Croazia attraverso la controllata Eli Adriatik.