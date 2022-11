Carlo Messina: Intesa Sanpaolo ha rafforzato il suo impegno nell’ambito della crescita sociale

“Sarà fondamentale nei prossimi anni trasformare la banca in un ambito di valori etici che sono in stretta sintonia con il lavoro delle fondazioni”. Lo ha detto l’Ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, nella foto, parlando nel corso dell’evento promosso a Pistoia in occasione del trentennale della Fondazione CariPt. “Intesa Sanpaolo – ha detto ancora Messina – ha rafforzato la sua attenzione e un impegno sempre più significativo nel campo della crescita sociale, insieme ad iniziative sui temi della solidarietà. Impegno principalmente rivolto a vantaggio del privato sociale, per lo sviluppo della comunità e del tessuto sociale nei territori di riferimento. Vogliamo guardare insieme alle fondazioni alle nuove necessità ed cui nuovi bisogni. Apprezzo molto il lavoro della Fondazione CariPt. in questo contesto accordo quadro rinnovato scorso anno ha permesso la lo sviluppo di molte iniziative in campo sociale, culturale ed economico. Siamo consapevoli del ruolo di grande banca orientata verso il raggiungimento dei risultati, ma allo stesso tempo con una grandissima attenzione alla responsabilità sociale dell’impresa. Per questo – ha concluso Messina – insieme ai più tradizionali pilastri legati alla redditività ed al controllo del rischio ne abbiamo affiancato uno di pari importanza legato alle tematiche sociali e di sostenibilità”.