Roma, ieri è stato presentato il libro “Non lo dire a nessuno” di Gabriella Carmagnola

C’è una chiave per uscire da un trauma? È questa la domanda al centro del nuovo libro di Gabriella Carmagnola, «Non lo dire a nessuno» (Guida Editori), presentato ieri sera alla Casa del Cinema, dove l’autrice (scrittrice, giornalista, per molti anni manager) ha dialogato con Antonella Baccaro e Laura Cantoni e indicato ben tre vie d’uscita dal turbamento profondo: l’aiuto psicologico, la cultura e soprattutto la fede: «Per dare un senso a tutto questo baccano sotto le stelle». In video interviene anche Giovanni Floris che commenta: «È un libro che si legge tutto d’un fiato. Una scrittura cruda perfetta per una serie tv, molto attuale nel trattare il tema della disparità tra uomo e donna». In platea Roberto Regoli (Pontificia Università Gregoriana), e le manager della comunicazione Daniela Bracco e Antonella Azzaroni.

Ro. Petr., Corriere della Sera