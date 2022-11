Redelfi avvia la partnership con Elio Energy Group LLC per lo sviluppo di storage systems sul mercato americano

Redelfi S.p.A., management company impegnata nella transizione digitale e green, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica di aver avviato – tramite la controllata di diritto americano Redelfi Corporation (“Redelfi Corp.”) – una partnership con la società Elio Energy Group LLC (“Elio Group”) per lo sviluppo sul mercato americano di una pipeline di Battery Energy Storage System parks (“BESS parks”). Tale collaborazione si è tradotta nella costituzione della società di diritto americano BESS Power Corporation (“BESS Power Corp.”), partecipata al 65% da Redelfi Corp. e al 30% da Elio Group. Prende parte all’operazione, con una quota pari al 5%, anche il Dott. Paolo Siniscalco, già Amministratore Indipendente della Società, che pertanto – venendo meno i requisiti di indipendenza ex art. 148 comma 3 TUF – ha provveduto a rassegnare le proprie dimissioni. A tal proposito, la Società provvederà quanto prima alla sostituzione del Dott. Siniscalco con la nomina di un amministratore dotato dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148 comma 3 del TUF. BESS Power Corp., grazie all’apporto finanziario di Redelfi e alle competenze tecniche maturate dal management di Elio Group sul mercato americano, svilupperà una pipeline di BESS parks per una potenza pari a circa 1,4 GigaWatt in 4 anni. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Davide Sommariva (nella foto) ha così commentato: “L’avvio della partnership con Elio Group costituisce uno step fondamentale per la concretizzazione del Piano Industriale 22-26, che vede la business unit Green assumere un ruolo centrale per la crescita del Gruppo. La sinergia tra Redelfi ed Elio Group sarà il motore trainante per la realizzazione degli ambiziosi traguardi prefissati.” L’Amministratore delegato di Elio Group, Mr. Daven Mehta, ha commentato: “Siamo entusiasti di supportare Redelfi nel raggiungimento dei nostri obiettivi comuni e apportare le competenze necessarie per ampliare il mercato dello storage negli Stati Uniti.”