AGCO stravince al SIMA e all’EIMA

AGCO Corporation, Your Agriculture Company (NYSE:AGCO), produttore e distributore mondiale di macchinari agricoli e tecnologia agricola di precisione, annuncia che tre grandi marchi hanno portato a casa importanti premi al SIMA, svoltosi la settimana scorsa a Parigi, Francia e all’EIMA, svoltosi a Bologna.

“I premi che abbiamo vinto al SIMA e all’EIMA in novembre riconoscono come stiamo innovando per incontrare le esigenze dei coltivatori in tutti i nostri marchi. L’innovazione che mette al centro gli agricoltori è essenziale per portare soluzioni di coltivazione smart leader nel settore che nutrono la nostra popolazione in crescita”, ha dichiarato Eric Hansotia, nella foto, Direttore, Presidente e Chief Executive Officer di AGCO Corporation.

Le soluzioni leader del settore di AGCO hanno ricevuto i premi seguenti: