21 Invest, firmato accordo per rilevare una quota del capitale di Trime

21 Invest, gruppo di investimento europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton (nella foto) con sedi in Italia, Francia e Polonia, annuncia di aver firmato un accordo vincolante per rilevare una quota del capitale di Trime, gruppo con sede a Cassinetta di Lugagnano (Milano), uno dei principali player mondiali nello sviluppo e produzione di torri faro per l’illuminazione di cantieri infrastrutturali, miniere e live events. Trime, guidata dal Presidente Andrea Fontanella e dall’amministratore delegato Paolo Tacconi, conta circa 200 dipendenti e nel 2022 punta a raggiungere circa 90 milioni di euro di fatturato consolidato. Ad oggi quasi il 40% del fatturato è generato da soluzioni alimentate da energie rinnovabili (ibride, elettriche e solari) e oltre il 90% si sviluppa all’estero, in particolare nei Paesi in cui Trime è presente con una filiale diretta, quali il Regno Unito, l’Olanda e gli Stati Uniti e raggiungendo clienti in più di 30 Paesi nel mondo.