Regione Sardegna, stanziati 2 mln per bonificare discariche di rifiuti solidi urbani dismesse

La Regione Sardegna (nella foto, l’a. d. Christian Solinas) ha stanziato 2 milioni di euro per bonificare discariche di rifiuti solidi urbani dismesse. Il Piano regionale dei bonifica dei siti inquinati ne censisce 404 monocomunali, di cui 59 ad alta priorità e 134 a media priorità: 15 ricardono nel territorio della Città metropolitana di Cagliari, 91 della provincia di Sassari, 105 nel Sud Sardegna, 106 nel Nuorese e 87 nell’Oristanese.

Finora sono stati finanziati l’elaborazione dei piani di caratterizzazione e interventi messa in sicurezza di emergenza per le discariche con evidenti problemi di rifiuti depositati superficialmente (rottami, inerti, batterie auto e altri si milari), oltre alle indagini di caratterizzazione e le analisi di rischio e alla bonifica e alla messa in sicurezza permanente delle discariche individuate come prioritarie. I 2 milioni di euro – previsti in una delibera proposta dall’assessore all’Ambiente, Gianni Lampis, e approvata dalla Giunta regionale, sono stati così ripartiti: Parco naturale regionale Molentargius – Saline (area ex centro di tiro al volo al Poetto di Quartu Sant’Elena) 440 mila euro; Comune di Villanova Monteleone (discarica Su Bullone) 205 mila; Sadali (discarica Prada, Su Nuargi) 147 mila; Mamoiada (discarica S’Aspiddargiu) 133 mila; Ilbono (discarica Cuccuru Arrubiu) 120 mila; Oristano (area ‘ex Isola’) 120 mila; Osilo (discarica Babbu Eternu) 45 mila; Buggerru (discarica Miniera Malfidano) 45 mila; Barrali (discarica Zurru Mastuanni Sa Spinarba) 45 mila; Tempio Pausania (discarica Budasa Sagana) 45 mila; Cuglieri (discarica Uraccheris) 45 mila; Isili (discarica Pardu) 45 mila; Simala (discarica Luas) 45 mila; Selegas (discarica Canali stadi) 45 mila; Donori (discarica Corrali) 45 mila; Serri (discarica Genniau, Coa de Prama) 45 mila; Orroli (discarica Meson e’ Sarra, Coa Putzu) 45 mila; Genoni (discarica Nuraghe Dom’e Biriu, Codinagroni) 45 mila; Samatzai (discarica Domos de is Abis, Su Nuraghe) 45 mila; Gonnosnò (discarica Corte Baccas) 45 mila; Orroli (discarica Perda de Miniera, Genna Xeas) 45 mila; San Nicolò Gerrei (discarica Costa Sa Tiria, Spinniau) 45 mila; Settimo San Pietro (discarica Su Staini, Su Pardu) 45 mila; Giba (discarica Cambeddas) 40 mila; Laconi (discarica Genna Su Porcu) 30 mila.