Milano, presentato il Calendario Pirelli 2023

“Love Letters to the Muse”, il Calendario Pirelli 2023 (nella foto, uno scatto con Bella Hadid) realizzato da Emma Summerton, viene presentato oggi a Milano presso il museo di arte contemporanea Pirelli HangarBicocca. La 49esima edizione di The Cal™ è stata dedicata dalla fotografa australiana alle sue muse, cioè alle tante donne che, nella sua ricerca di ispirazione, l’hanno guidata nei percorsi e nelle scelte come artista e come persona. Dalla prima edizione del 1964 a oggi, Emma Summerton è la quinta donna a firmare il Calendario dopo Sarah Moon nel 1972, Joyce Tenenson nel 1989, Inez Van Lamsveerde (del duo Inez and Vinoodh) nel 2007 e Annie Leibovitz nel 2000 e nel 2016. Quest’anno è la stessa Emma Summerton ad aver curato anche la regia, insieme al regista Carlo Alberto Orecchia, del video di presentazione del Calendario Pirelli 2023. “Per il Calendario sono voluta tornare alla radice etimologica della parola musa. Musa originariamente rappresentava non solo la fonte di ispirazione, ma anche chi possedeva talento nella letteratura, le scienze e le arti”, spiega Emma Summerton dicendosi “affascinata dalle donne che realizzano cose straordinarie e creative, donne che mi hanno ispirato lungo tutta la mia carriera e lungo tutta la mia vita, a partire da mia madre. Persone dalle quali ho imparato molto: scrittrici, fotografe, poetesse, attrici e registe. La mia idea, quindi, è stata quella di celebrare queste donne straordinarie e di creare un mondo in cui rappresentarle”. Il Calendario Pirelli 2023 raccoglie 28 scatti di 14 modelle ritratte con lo stile onirico che distingue il lavoro di Emma Summerton. La loro scelta non è stata casuale. Così, ad esempio, troviamo Guinevere Van Seenus, che oltre a essere una top model è nella realtà anche una fotografa; Lauren Wasser, modella ma anche atleta; Ashley Graham, che nel Calendario rappresenta l’attivista, nota per il suo sostegno della body positivity; Precious Lee, la narratrice che ama scrivere sceneggiature e storie. Sfogliando il Calendario, incontriamo in ordine di apparizione: Lila Moss – LA VEGGENTE (the Seer); Guinevere Van Seenus – LA FOTOGRAFA (the Photographer); Adwoa Aboah – LA REGINA (The Queen); Karlie Kloss – L’ESPERTA DI TECNOLOGIA (the Tech Savant); Sasha Pivovarova – LA PITTRICE (The painter); Lauren Wasser – L’ATLETA (the Athlete); Emily Ratajkowski – LA SCRITTRICE (The Writer); Cara Delevingne – LA PERFORMER (the Performer); Bella Hadid – IL FOLLETTO (the Sprite); Kaya Wilkins – LA MUSICISTA (the Musician); Precious Lee – LA NARRATRICE (the Storyteller); He Cong – LA SAGGIA (the Sage); Adut Akech – LA CACCIATRICE DI SOGNI (the Dream Catcher); Ashley Graham – L’ATTIVISTA (the Activist).