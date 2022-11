4AIM SICAF, risultato netto negativo di 6 mln

Il Consiglio di Amministrazione di 4AIM SICAF S.p.A., prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, ha approvato in data odierna la Relazione Finanziaria Trimestrale al 30 settembre 2022, redatta secondo i principi contabili internazionali (IAS) e non assoggettata a revisione contabile. Complessivamente, il Risultato della Gestione Investimenti, interamente imputabile al Comparto 1 MTF, risulta negativo per Euro 4,4 milioni, per effetto delle minusvalenze latenti su titoli in portafoglio, e ha registrato perdite da realizzo per Euro 357 mila. La Società ha conseguito nel terzo trimestre un risultato netto negativo di Euro 6,0 milioni. Per l’area advisory sono stati registrati nel corso dell’esercizio Ricavi relativi a due operazioni di consulenza finalizzate alla quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, per un importo complessivo pari ad Euro 310.000, di cui una, relativa alla Società “Bellini” (pari ad Euro 240.000) conclusasi con successo nel mese di giugno. Per quanto concerne l’altra operazione, è previsto si concluda entro la fine dell’esercizio; è prevista una Success Fee minima, complessivamente pari a circa Euro 250.000, ovviamente non registrati nella relazione trimestrale, ma stante la volatilità dei mercati, l’IPO in parola potrebbe slittare al 2023. 4AIM SICAF risulta essere il secondo investitore dl mercato EGM in termini di società partecipate (Fonte:Osservatorio Euronext Growth Milan, di IRTOP Consulting (IX edizione luglio 2022, dati aggiornati al 31 maggio 2022). “L’andamento del mercato EGM ha condizionato i risultati di 4AIM SICAF e le previsioni sul prossimo futuro sono di difficile formulazione in quanto condizionate da una serie di variabili di carattere macro e microeconomico” – ha dichiarato Giovanni Natali, nella foto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di 4AIM SICAF – “si rileva che il NAV per azione sia del Comparto 1 che del Comparto 2 sono significativamente a premio rispetto agli attuali corsi di Borsa”.