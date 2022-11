New Holland vince il titolo di “Best of Specialized” all’EIMA

Tractor of the Year 2023 ha nominato il trattore New Holland T4.120 F “Best of Specialized” alla Fiera Internazionale dell’Agricoltura e del Giardinaggio EIMA di Bologna. New Holland Agriculture, nella foto il brand presidente Carlo Lambro, uno dei brand agricoli globali di CNH Industrial, ha sviluppato il trattore grazie al lavoro di un team di esperti del centro di Engineering di Modena e dello stabilimento di Jesi.

Il T4.120 F è parte della nuova generazione di trattori speciali New Holland. Il motore, l’idraulica avanzata e le altre caratteristiche specifiche ne fanno la soluzione ideale per le aziende viticole e frutticole e per le colture di pregio che cercano prestazioni elevate, comfort e affidabilità in un trattore dalle dimensioni ideali per le applicazioni specialistiche.

CNH Industrial è dalla parte degli agricoltori di tutto il mondo e il premio valorizza la tecnologia e i macchinari che sviluppiamo per migliorare la loro produttività ed efficienza.