Rimini, domani si terrà l’Assemblea Nazionale del comparto degli autodemolitori

Si svolgerà al Grand Hotel di Rimini, domani, nell’ambito di Ecomondo l’Assemblea Nazionale del comparto degli autodemolitori.

“Rappresentiamo ben 1400 imprese- dichiarato Alfonso Gifuni, Presidente Nazionale della CAR, Confederazione Autodemolitori Riuniti – La Confederazione Nazionale Autodemolitori Riuniti che è nata esattamente quindici anni si occupa dell’ottimizzazione degli impianti di autodemolizione in Italia, dunque un ramo importante che va a garantire la legalità e l’ambiente”.

“Abbiamo condotto battaglie storiche come l’ottenimento da parte nostra dell’affidamento diretto all’autodemolitore delle radiazioni delle auto – spiega ancora Gifuni – Però abbiamo impiegato decenni in Italia per arrivare a questo risultato. Ottenendo il rilascio del collegamento telematico che ancora oggi è in fase di ottimizzazione che ci consentirà di agire direttamente con il PRA. Ci siamo difesi dall’intrusione di soggetti impropri nella nostra filiera che vorrebbero ricavare inopportunamente economia dal veicolo fuori uso che invece spetta all’autodemolitore obbligato a provvedere a costo zero senza prendere oneri”. Quello di Rimini è oramai un appuntamento fondamentale per tutto il comparto nazionale degli autodemolitori.

“Un grande evento nell’ambito di Ecomondo – ha continuato Gifuni – con rappresentanti delle case automobilistiche partners della Confederazione, ma anche esponenti delle Forze dell’Ordine. Dunque un momento davvero straordinario. Discuteremo, in questa fase di temi essenziali da una parte di alcuni grandi gruppi automobilistici che starebbero dando vita ad un sistema quasi concorrenziale all’autodemolitore. Infine parleremo delle nuove sfide come la crescita delle aziende e dell’interferenza di soggetti che tenderebbero a trarre economia dal mercato dell’auto usata. Stiamo parlando del settore, quale il nostro che oggi, in Italia conta ben 20.000 posti di lavoro”, conclude.