Greenthesis, acquisita la totalità delle quote di Padana Energia S.r.l.

Greenthesis S.p.A., nella foto l’a. d. Vincenzo Cimini, comunica di aver perfezionato, l’acquisto del 100% delle quote della società Padana Energia S.r.l. e dell’immobile ad uso industriale in cui la stessa conduce la propria attività. La società così acquisita, che ha chiuso l’esercizio 2021 con un fatturato di circa 2 milioni di Euro e facendo registrare una marginalità lorda nell’ordine del 35%, è attiva nel settore del trattamento dei rifiuti provenienti dai comparti agroalimentare e agroindustriale finalizzato al contestuale recupero sia degli scarti di imballaggio (primario, secondario e terziario), sia della matrice organica da destinarsi ad impianti di digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) e/o per la produzione di gas metano (biometano). Il business sviluppato da Padana Energia S.r.l., parte della più ampia filiera della produzione di energia elettrica e di biocarburanti avanzati, è volto, da un lato, al pieno riciclo dei materiali rivenienti dallo sconfezionamento degli scarti alimentari, dall’altro, alla produzione di energia da fonte rinnovabile,secondo un approccio massimamente orientato ai dettami dell’economia circolare e totalmente in linea con i principi posti alla base del Piano Strategico-Industriale 2022-2026, una cui direttrice di sviluppo riguarda l’implementazione di attività incentrate sul riciclo, il recupero e la valorizzazione multimateriale ed energetica. Il corrispettivo per l’acquisto del 100% delle quote sociali del capitale di Padana Energia S.r.l. è stato determinato in 4,5 milioni di Euro, nelle more delle eventuali rettifiche che, come convenuto tra le Parti, dovessero emergere entro sessanta giorni a seguito delle verifiche della posizione finanziaria netta relativa alla società considerata in sede di closing, ai quali si aggiungono 1,9 milioni di Euro per l’acquisto del citato capannone industriale con le annesse pertinenze. L’Ing. Roberto Zocchi, responsabile dell’Area Engineering e R&D del Gruppo Greenthesis, ha così commentato il positivo esito dell’operazione: “Questa acquisizione rappresenta il primo step di un percorso virtuoso di Greenthesis verso la creazione di una nuova filiera atta a recuperare e valorizzare energeticamente gli scarti del settore agroalimentare, dando origine ad un ‘End of Waste’ (EoW) destinato ad alimentare i digestori anaerobici per la produzione di biometano ed energia rinnovabile, in pieno accoglimento dei capisaldi della Circular Economy. Il processo sviluppato da Padana Energia consente di valorizzare oltre il 96% in peso dei rifiuti trattati, andando a recuperare anche buona parte dei materiali costituenti gli imballaggi”.