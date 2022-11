Borgosesia SpA: nuovo sviluppo residenziale a Bologna in partnership con il Gruppo Frascari. Primo investimento per 4 mln

Attraverso la controllata Green Soluzioni Immobiliari e nell’ambito della partnership conclusa nell’aprile scorso, Borgosesia ha sottoscritto con il Gruppo Frascari un accordo volto al rilievo da questo di due aree edificabili a destinazione prevalentemente residenziale, adiacenti a quelle già in portafoglio della controllata site in via Scandellara a Bologna e di cui i lavori e le prevendite sono iniziate nel giugno scorso. L’operazione prevede un investimento complessivo di 15,6 milioni – finanziato anche attraverso un aumento di capitale della controllata per 4 milioni, interamente sottoscritto da Borgosesia Real Estate che, grazie anche al rilievo di parte delle partecipazioni del socio di minoranza, verrà così a detenerne una di poco inferiore all’80% – e ciò a fronte di ricavi stimati in complessivi 20 milioni. La realizzazione dell’intervento sarà affidata integralmente al Gruppo Frascari – che è andato specializzandosi, a partire dagli anni ’80, nello sviluppo di “programmi urbani complessi”, ossia progetti di “rigenerazione” di porzioni di territorio degradate ed incongrue dal punto di vista urbanistico con particolare attenzione ai temi della sostenibilità – con formula “chiavi in mano” e a fronte di costi già convenuti. “Grazie a questo accordo – commenta Davide Schiffer, nella foto, Amministratore Delegato di Borgosesia S.p.A. – il nostro Gruppo rafforza una partnership con un player di mercato che ha un know-how consolidato in termini di rigenerazione e creazione di valore, perfettamente in linea con la nostra mission e in un territorio che, sia secondo gli indicatori di mercato, sia secondo i dati derivanti dalle prevendite dello sviluppo già in portafoglio, riteniamo sia in forte crescita”.