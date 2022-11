TXT firma un accordo vincolante per l’investimento in ProSim Training Solutions

TXT, società quotata sul Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa di aver firmato un accordo vincolante per l’investimento in ProSim-TS. Il closing e il primo round di investimento saranno formalizzati in una data successiva prevista entro la fine di novembre 2022. L’accordo consiste in un aumento di capitale iniziale pari a Euro 0,5 milioni in ProSim-TS riservato a TXT, a fronte del quale TXT deterrà il 40% di ProSim-TS. Inoltre, l’accordo prevede la fornitura di finanziamenti e tecnologia per sostenere la crescita di ProSim-TS, oltre a una successiva serie di round di investimenti che consentiranno a TXT di aumentare la propria partecipazione in ProSim-TS fino al raggiungimento del 100% dopo l’approvazione del bilancio di ProSim-TS che chiuderà al 31 dicembre 2025. Ulteriori dettagli sull’investimento saranno forniti al closing. ProSim-TS è riconosciuta come una realtà emergente nel mercato dell’addestramento per l’aviazione civile grazie a un elevato tasso di crescita del business che ha portato ad oltre 300 installazioni di simulatori professionali in tutto il mondo presenti su diversi dispositivi di addestramento, tutti basati sul software ProSim- TS. Oltre alle soluzioni fixed-base, ProSim-TS offre il FMS Trainer Software e altre funzionalità software specializzate per la formazione sulla manutenzione. Strumenti innovativi che permettono di migliorare le competenze degli utenti e di guidarli al livello successivo. Per il 2022, ProSim-TS prevede un fatturato di Euro 1,5 milioni generato dalla vendita di software proprietari. Grazie a una tecnologia senza pari e a un solido modello di business, ProSim-TS unirà le esclusive capacità ingegneristiche di TXT, acquisite grazie all’elevata esperienza nella gestione di progetti e sfide complesse, ai prodotti proprietari innovativi per l’addestramento dei piloti sviluppati da ProSim-TS. “La nostra leadership nelle soluzioni digitali per il settore aerospaziale e le nostre capacità tecnologiche rafforzeranno il portafoglio prodotti e il posizionamento sul mercato di ProSim-TS”, ha commentato Daniele Misani, nella foto, CEO di TXT Group. “Con l’investimento in ProSim-TS, TXT Group intende accrescere la propria leadership come digital enabler per il mercato dell’aviazione civile, rafforzando il proprio portafoglio di smart solutions con l’integrazione di prodotti proprietari per l’innovazione dei sistemi di addestramento”. La joint venture farà leva su competenze condivise e combinate, come la conoscenza del mercato dell’addestramento professionale dei piloti, le forti capacità di sviluppo software e la presenza mondiale, mentre altri aspetti, tra cui il forte riconoscimento del marchio nel mercato di riferimento e l’esperienza nella realizzazione di grandi progetti, sono complementari tra le due società. Questi aspetti e competenze offrono un modo innovativo di approcciare l’addestramento, e daranno l’opportunità ai clienti di vivere un’esperienza nuova attraverso l’utilizzo delle più recenti soluzioni smart e nuove tecnologie. “Siamo lieti di intraprendere questo nuovo viaggio insieme al Gruppo TXT. Da anni TXT è leader nell’innovazione digitale. Collaborare con un forte partner inserito nel mondo della tecnologia ci consentirà di realizzare la visione ProSim-TS nei sistemi di addestramento, dando più valore ai nostri clienti. Le fasi successive prevedono l’espansione dell’offerta attraverso la combinazione delle piattaforme ProSim-TS con la tecnologia proprietaria XR di TXT, con l’obbiettivo di creare dispositivi di addestramento disruptive”, commenta Hanne Koole, CEO di ProSim-TS. Per i clienti, la joint venture garantirà una scelta più ampia di prodotti innovativi per l’addestramento di piloti professionisti, una gamma arricchita di dispositivi certificati, migliori capacità di delivery che seguono gli standard di alta qualità di ProSim-TS e un approccio economicamente vantaggioso. TXT e ProSim-TS saranno presenti all’European Airline Training Symposium 2022 a Berlino, con uno stand comune dall’8 al 9 novembre, dando ufficialmente il benvenuto a questa nuova joint venture.